Alexander Anfang analysiert die Heimniederlage von Stumm gegen Westendorf

Sowohl SVG Stumm als auch der SV Westendorf haben die erste Partie der Landesliga Ost 2024/25 gewonnen. In der zweiten Runde kam es zum direkten Duell und in einem sehr spannenden Spiel konnte sich am Ende Westendorf in Stumm knapp mit 3:2 durchsetzen. Westendorf empfängt in der dritten Runde am 24.8.24 um 18 Uhr Thiersee, Stumm tritt bereits am 23.8.24 um 19 Uhr in Kramsach an.

Unentschieden wäre verdient gewesen!

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: "Wir hatten die ersten vierzig Minuten klar mehr Anteile am Spiel und sind verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Der Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit durch einen unglücklich abgefälschten Ball war ein harter Rückschlag für uns.

In der zweiten Halbzeit haben wir in den ersten zwanzig Minuten leider die Kontrolle verloren, und Westendorf konnte das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Dennoch hatten wir zum Schluss noch eine große Chance, als David Kröll per Kopfball den Ausgleich hätte erzielen können, doch der Torwart von Westendorf zeigte eine herausragende Parade.

Alles in allem wäre ein Unentschieden mehr als verdient gewesen für meine Mannschaft. Wir haben stark begonnen und bis zum Ende gekämpft, aber am Ende hat uns das nötige Quäntchen Glück gefehlt.“

Landesliga Ost: SVG Stumm : Westendorf - 2:3 (2:1)

66 Matthias Paratscher 2:3

50 Florian Antretter 2:2

40 Michael Ziepl 2:1

35 Fabian Rieder 2:0

14 David Kröll 1:0

