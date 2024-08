Jenbach erobert mit Sieg in Schlitters die Tabellenspitze!

Details Sonntag, 25. August 2024 01:35

Nach der dritten Runde der Landesliga Ost stehen fünf Mannschaften mit je sechs Zählern an der Tabellenspitze. Tabellenführer und Aufsteiger SV Schlitters-Bruck-Strass wurde vom SK Jenbach im Spitzenspiel mit 3:0 besiegt. Damit übernimmt der Titelfavorit Jenbach die Tabellenspitze. Ebenso auf sechs Zähler haben es Westendorf, Kolsass/Weer, Stumm und Schlitters gebracht.

Klassespiel vor 500 Zuschauern!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Jede Serie geht zu Ende, auch die unsere. Im 38. Heimspiel ohne Niederlage ( 31 Siege und 6 Unentschieden) war es am 23. August 2024 so weit. Im 38. Heimspiel zwang uns der Titelfavorit SK Jenbach mit 3:0 in die Knie. Vor den Augen der WSG Profis Stefan Skrbo (spielte früher bei Jenbach) und Cem Üstündag (spielte früher in Schlitters) boten beide Mannschaften vor rund 500 Zuschauern ein Klassespiel. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, doch die Tore blieben in Spielhälfte eins trotz Chancen auf beiden Seiten aus. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste den besseren Start. In Minute 48 verwandelte Süleyman Ünal einen Freistoß zur 1:0 Führung. Das war der sogenannte "Dosenöffner". Mit dem knappen Vorsprung wurde der SK Jenbach stärker und so konnten Daniel Nagraisalovic und Boris Juric noch zwei weitere Tore für die Gäste erzielen.

Im Großen und Ganzen hat sich unsere Mannschaft sehr teuer verkauft. Auch für unsere Reserve gab es an diesem Spieltag nichts zu holen. Sie mussten sich ebenfalls dem SK Jenbach mit 0:6 geschlagen geben. Nächsten Freitag, dem 30. August 2024, gastiert unsere KM um 18 Uhr beim SK Raika Kolsass/Weer. Die Reserve hat spielfrei.“

Landesliga Ost: Schlitters : Jenbach - 0:3 (0:0)

80 Boris Juric 0:3

61 Daniel Nagraisalovic 0:2

48 Süleyman Ünal 0:1

