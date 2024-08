Andreas Eberwein erlöste Erler Fans gegen Kirchdorf in letzter Minute!

Details Montag, 26. August 2024 00:14

SVG Zimmerei Schwaighofer Erl konnte in der dritten Runde der Landesliga Ost den ersten Sieg feiern. Es war aber ein Fight bis zur letzten Sekunde um am Ende mit einem 3:2 Erfolg vom Platz gehen zu können. Erl muss allerdings auch noch das Spiel der 2. Runde nachtragen. Die Partie in Thiersee wurde verschoben und neu am Dienstag, dem 3. September 2024, um 19:30 Uhr angesetzt.

Mario Träger analysiert das Spiel gegen Kirchdorf aus der Sicht von Erl

Die Jungs von Christoph Waldner wollten endlich den ersten Landesligasieg in der Vereinsgeschichte feiern und 200 Fans hatte sich auf den Weg in die apato sport Arena gemacht.

In der ersten Halbzeit waren beiden Teams zunächst auf Sicherheit bedacht, wollten jeweils mit schnellem Umschaltspiel glänzen. Es passierte auch recht wenig, was man in der Kategorie "Torchance" hätte einordnen können. Erl verbuchte einen Torschuss von Hermann Achorner und die Gäste zwei Chancen durch Daniel Kals (Freistoß und ein Kopfball unter die Latte). Als so mancher Fan schon auf dem Weg zum Bierstand war, kam die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl doch noch einmal mit Tempo über die rechte Seite und den scharfen Flachpass von Christoph Waldner fand tatsächlich den Fuß von Hermann Achorner, Erl führte zur Halbzeit überraschend mit 1:0.

Foto: Mario Träger

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schob der Gast seine Verteidigung etwas höher, übte so mehr Druck aus. Doch dadurch war man anfällig für den langen Ball und in der 52. Minute nutzte Sebastian Maier einen solchen Ball gnadenlos aus, weil der Torwart und der Verteidiger sich nicht einig wurden, schob das Spielgerät zum 2:0 ins leere Tor. Es schien alles geregelt, doch in der 71. Minute handelte sich Abwehrchef Kevin Wildauer die Ampelkarte ein. Die Hausherren verloren dadurch den Faden und binnen neun Minuten glichen die Gäste durch Emre Cetinkaya und Dominik Hechenberger aus, es hieß nicht unverdient 2:2. Kirchdorf wollte nun mehr, verlor aber dadurch auch das Auge für die eigene Absicherung. So hatte Erl in der 85. Minute durch Felix Schreder in der 87. Minute durch Markus Moser und in der 88. Minute durch Thomas Eder drei echte Hochkaräter auf dem Fuß. Das war scheinbar für die Defensive von Kirchdorf noch nicht Warnung genug und so kam die Heimmannschaft in der 90. Minute noch mal gefährlich vor das Tor. Sebastian Maier schickte einen Sahnepass ins Zentrum und Andreas Eberwein schob eiskalt zum 3:2 ein, versetzte eine "stille apato sport Arena" in Ekstase. Kurz danach pfiff ein guter Schiedsrichter die Partie ab und die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl feierte einen glücklichen, aber auch sehr wichtigen Sieg.

Landesliga Ost: SVG Erl : Kirchdorf - 3:2 (1:0)

90 Hermann Achorner 3:2

80 Dominik Hechenberger 2:2

75 Emre Cetinkaya 2:1

52 Sebastian Maier 2:0

43 Hermann Achorner 1:0

Details

