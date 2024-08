Enges Duell zwischen Kramsach/Brandenberg und Stumm!

Details Montag, 26. August 2024 00:34

Richtungsweisende Partie für SVG Stumm in der dritten Runde der Landesliga Ost. Beim FC Kramsach/Brandenberg konnte ein Duell auf Augenhöhe knapp mit 2:1 gewonnen werden. Kramsach muss wegen dieser Niederlage die rote Laterne in der Tabelle übernehmen, Stumm gehört nun zu den Top-5 an der Tabellenspitze, die sechs Punkte auf dem Konto sammeln konnten. Nach drei Runden kann man schon abschätzen, dass die Titelentscheidung in der laufenden Saison eine sehr spannende werden wird!

Wichtig die drei Punkte mizunehmen!

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „"Die erste Halbzeit war weit unter unseren Möglichkeiten. Wir haben in den Zweikämpfen nicht überzeugt und kaum nennenswerte Torchancen herausgespielt. Das erklärt das 1:1 zur Pause.

In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft dann aber Willensstärke gezeigt. Durch einen kämpferischen Einsatz und eine solide Defensive haben wir dem Gegner wenig Chancen mehr gelassen und das Spiel letztlich 2:1 gewonnen. Es war wichtig, diese drei Punkte mitzunehmen. Jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten und uns intensiv auf das nächste Spiel vorbereiten, um unsere Ziele zu erreichen."

Landesliga Ost: Kramsach : SVG Stumm - 1:2 (1:1)

61 Fabian Rieder 1:2

28 Marco Knoll 1:1

7 David Kröll 0:1

