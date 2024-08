Schwungvolle zweite Halbzeit bei Nullnummer zwischen Bruckhäusl und Walchsee

Details Montag, 26. August 2024 09:57

Ein Punkt für den FC Bruckhäusl in der dritten Runde der Landesliga Ost im Heimspiel gegen den SV Walchsee. In einer guten Nullnummer verletzen sich leider zwei Spieler von Bruckhäusl, die Diagnosen stehen noch aus. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht baldige Genesung. Nach der dritten Runde gibt es keine Mannschaft mehr, die nicht zumindest drei Punkte verloren hat. Ungeschlagen allerdings noch Walchsee und Schwoich. Für Schwoich steht in Runde vier das Derby gegen Bruckhäusl an.

Thomas Oberhuber hält den Punkt mit mehreren Paraden für Bruckhäusl fest

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die erste Halbzeit gehört den Gästen, mehrere Chancen werden vergeben, einmal scheitert man am Pfosten. Auf FCB-Seite kommt Sedat Erol zu zwei nennenswerten Möglichkeiten.

Die Brooks kommen dann schwungvoll aus der Pause, fahren Angriff um Angriff. Die besten Chancen haben Alex Kögl per Kopf, Bastian Mosser aus kurzer Distanz und dann wird noch ein Kögl-Abschluss kurz vor der Linie geklärt. Die letzten zwanzig Minuten gehören dann wieder ganz klar den Gästen, beim FCB schwinden die Kräfte. Goalie Thomas Oberhuber hält den Punkt mit mehreren Paraden fest, auch unsere Abwehrspieler werfen sich in jeden Schuss. Bitter an diesem Abend die zwei Verletzungen von Patrik Papp und Fabio Hütter, Diagnosen stehen noch aus.

Weiter geht es mit dem Derby in der Schwoich! Anpfiff am Freitag, dem 30. August 2024 um 20:30 Uhr!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.