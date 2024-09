SK Jenbach überfährt das Team von Erl

Details Montag, 02. September 2024 17:13

Zwei ganz bittere Niederlagen setzte es für Mannschaften in der 4. Runde der Landesliga Ost. Der FC Kramsach/Brandenberg musste sich in Thiersee 1:7 geschlagen geben und SVG Zimmerei Schwaighofer Erl in Jenbach mit 1:6. Jenbach konnte damit die Tabellenführung verteidigen, Thiersee macht einen großen Sprung um drei Plätze nach oben auf Position sieben.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Man hatte sich für das Duell beim Tabellenführer SK Jenbach viel vorgenommen, doch in der ersten Halbzeit machte sich das Fehlen von Goalie Josef Haselsberger und dem gesperrten Kevin Wildauer bemerkbar. Der Spielaufbau war sehr fehlerbehaftet und immer wieder verlor die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl in der Defensive auch die Grundordnung kassierte so schon in der ersten Halbzeit vier Gegentore, darunter ein Foulelfmeter. Die beste Chance für den Aufsteiger vergab Sebastian Maier, als dieser einen Alleingang zu früh abschloss. So hieß es zur Pause 4:0.

Foto: SVG Erl



In der zweiten Halbzeit war der Landesligaaufsteiger dann agiler, bissig im Zweikampf, die Spielweise nach vorne war deutlich mutiger. Gute Chancen von Andreas Eberwein und Felix Schreder parierte der Goalie von Jenbach überragend. In der 77. Minute war sein Können aber machtlos, als Thomas Schwaiger eine Flanke von Josef Wieser aus unmöglichen Winkel und mit einer akrobatischen Einlage im Tor unterbrachte. "Im Normalfall haut es dir das Hüftgelenk raus", so eine Stimme von der Tribüne. Die Freude war groß, aber auch kurz, denn im Gegenzug erhöhte der Spitzenreiter auf 5:1. Josef Wieser setzte kurz vor Schluss noch eine Freistoßflanke von Martin Schwaiger an den Pfosten. Den Schlusspunkt markierte auch der SK Jenbach, verwandelte in der 89. Minute einen weiteren Konter zum 6:1.



Für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl bleibt keine Zeit sich einen Kopf zu machen, denn schon Dienstag, dem 3.9.2024, geht es zum Nachtragsspiel beim SV Thiersee.

Landesliga Ost: Jenbach : SVG Erl - 6:1 (4:0)

89 Boris Juric 6:1

78 Boris Juric 5:1

77 Thomas Schwaiger 4:1

38 Youssef Lambaraa 4:0

30 Zeljko Vitanovic 3:0

26 Süleyman Ünal 2:0

2 Daniel Nagraisalovic 1:0

