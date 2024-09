Packendes Duell zwischen Stumm und Kufstein II

Details Montag, 02. September 2024 20:33

In der 4. Runde der Landesliga Ost war SVG Stumm sicherlich leichter Favorit gegen das Team des FC Kufstein II. Stumm hatte in Summe auch Vorteile, aber im Abschluss vergab man einen möglichen Dreier. So gab es am Ende ein 1:1 und damit das dritte Remis für Kufstein im vierten Spiel. Stumm hat jetzt zwei Punkte Rückstand auf das Top-Duo der Liga Jenbach bzw. Kolsass/Weer.

Torhüter stehen im Mittelpunkt

Am Freitag traf die SVG Stumm in einem packenden Spiel auf die Kufstein Juniors. Von Beginn an zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden.

Bereits in der 1. Minute hatten die Juniors die erste große Torchance, doch SVG-Torwart Patrick Gurschler reagierte blitzschnell und verhinderte den frühen Rückstand mit einer glänzenden Parade. In der 14. Minute sorgte Fabi Rieder für Aufregung, als er alleine aufs Tor der Juniors zulief und im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Ein klarer Elfmeter, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

Die nächste große Möglichkeit hatte Stumm in der 21. Minute nach einem Eckball. Nevenko Blazevic kam frei zum Schuss, doch der Torwart der Juniors zeigte erneut sein Können und hielt den Ball auf der Linie. Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause in der 38. Minute führte ein Spielaufbaufehler von Stumm zu einer gefährlichen Situation. Der Angreifer der Juniors stand plötzlich allein vor dem Tor, doch wieder war es Gurschler, der mit einer überragenden Parade den Rückstand verhinderte.

Kurz vor dem Pausenpfiff in der 44. Minute wurde Elias Stadler durch einen präzisen Schnittstellenpass perfekt in Szene gesetzt, doch sein Abschluss landete nur an der Latte. Ein weiterer Torschuss von Kapitän Fabi Rieder aus 20 Metern in der 46. Minute ging knapp am Tor vorbei.

Halbzeitfazit: Ein temporeiches Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, in dem besonders die Torhüter im Mittelpunkt standen.

Stumm in Hälfte zwei dominant!

Die zweite Hälfte begann ähnlich spannend. In der 50. Minute bot sich der SVG Stumm eine Doppelchance: Fabi Rieder schoss aus kurzer Distanz, doch der Torhüter der Juniors parierte. Beim Nachschuss von Florian Taxacher traf dieser jedoch unglücklich den eigenen Mitspieler, der Ball wäre ansonsten sicher im Netz gelandet.

In der 65. Minute ging Kufstein nach einem Eckball in Führung. Stumm antwortete in der 72. Minute mit dem verdienten Ausgleich. Ein wunderschön getretener Freistoß von Fabi Rieder traf die Kreuzeck-Latte, und Nevenko Blazevic köpfte den Abpraller gekonnt ins Tor.

Die Schlussphase gehörte ganz klar der SVG Stumm. In der 76. Minute traf Elias Stadler aus 11 Metern erneut nur die Latte. Eine Minute später, in der 77. Minute, verfehlte Loren Braunegger das Tor nach einem Querpass von Kaan Sasmaz nur knapp. Die Hausherren setzten nun alles daran, den Siegtreffer zu erzielen.

In der 90. Minute hatte Fabi Rieder im Strafraum die nächste große Chance, doch sein Schuss ging knapp vorbei. Die letzte Möglichkeit des Spiels kam in der 93. Minute: Ein Freistoß von Fabi Rieder fand den Kopf von Julian Bischofer, doch der Torhüter der Juniors glänzte erneut mit einer Parade. Der Nachschuss von Michael Haas aus 5 Metern traf unglücklich den eigenen Mitspieler, auch dieser Ball wäre wohl im Tor gelandet.

Fazit: Ein intensives und hochklassiges Spiel, in dem die SVG Stumm besonders in der zweiten Halbzeit dominant auftrat und sich zahlreiche Chancen erarbeitete. Dennoch blieb es am Ende bei einem Unentschieden, da die Kugel einfach nicht ins Netz wollte.

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Die Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, war beeindruckend. Wir haben mit viel Leidenschaft gespielt und das Spiel mit einer hohen Intensität geprägt. Es war schön zu sehen, wie viel Dynamik wir in unser Spiel gebracht haben. Die zahlreichen Torchancen, die wir uns erarbeitet haben, zeigen, dass unsere Spielidee funktioniert. Natürlich hätten wir uns gewünscht, mehr davon zu nutzen, aber wenn wir diesen Einsatz und diese Spielfreude beibehalten, werden die Tore in Zukunft kommen. Wir sind auf einem guten Weg."

Landesliga Ost: SVG Stumm : FC Kufstein Juniors - 1:1 (0:0)

72 Nevenko Blazevic 1:1

64 Arda Dereköy 0:1

