Schwoich gewinnt das Derby gegen Bruckhäusl und erobert Tabellenplatz drei!

Details Montag, 02. September 2024 22:01

Herbe Enttäuschung für den FC Bruckhäusl in der 4. Runde der Landesliga Ost. Im Derby beim FC Riederbau Schwoich musste man sich klar mit 1:4 geschlagen geben. Bruckhäusl damit auf Tabellenplatz zehn, für Schwoich geht es vier Plätze nach oben auf Platz drei!

Ein Derby zum Vergessen!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „4:1 Derby-Schlappe in Schwoich! Die erste dicke Chance verbuchen die Gastgeber, scheitern aber an der Latte. In der 34. Minute dann die Führung für die Brooks, Cecco Klausner trifft per Fallrückzieher nach Assist von Daniel Wieser. Kurz vor der Pause noch eine Doppelchance für Erol und Kofler.

Dann schießt man sich wieder mal selbst ins Knie, wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff wird der gegnerische Stürmer per Querpass im eigenen Strafraum zum 1:1 eingeladen. Vier Minuten später folgt gleich das 2:1. Eine Viertelstunde vor Ende noch eine Großchance für Sedat Erol nach toller Kofler-Vorarbeit und praktisch im Gegenzug verursacht man den dritten Elfmeter im 4. Spiel - 3:1. Kurz vor Ende noch das 4:1 als Draufgabe nach Solo durch die komplette FCB-Hälfte. Ein Derby zum Vergessen, weiter geht es wieder auswärts, am Samstag, dem 7.9.24 um 18 Uhr in Kufstein!“

Landesliga Ost: Schwoich : Bruckhäusl - 4:1 (0:1)

85 Martin Pfisterer 4:1

77 Dejan Kostadinovic 3:1

54 Noah Wurzrainer 2:1

50 Valentin Weissbacher 1:1

34 Christoph Klausner 0:1

