Doppelschlag von Hermann Achorner wendete das Blatt für Erl gegen Kolsass/Weer!

Details Samstag, 07. September 2024 01:00

Überraschung zum Auftakt der 5. Runde der Landesliga Ost. Der SV Raika Kolsass/Weer musste sich bei SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mit 1:3 geschlagen geben. Auch der zweite Aufsteiger Schlitters konnte mit einem 3:1 gegen Walchsee voll anschreiben. Thiersee spielt erst am Samstag, dem 7.9.2024, um 17 Uhr in Stumm, Jenbach tritt um 18 Uhr in Westendorf an.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Nach den beiden Niederlagen in Jenbach und Thiersee, wo man schon früh einen deutlichen Rückstand nachlief, wollte man im Heimspiel gegen das nächste Schwergewicht der Liga engagierter und wacher zu Werke gehen. Und in der Tat war man zu Beginn gut im Spiel, stellte die Gäste vom SV Raika Kolsass-Weer vor das eine oder andere Problem. Hermann Achorner bekam der Tabellendritte nur schwer unter Kontrolle. Dieser hatte in der 8. Minute mit einem Kopfball gegen die Latte und einem weiteren Kopfball in der 12. Minute knapp am Tor vorbei schon in Halbzeit eins zwei große Chancen. Die erste Möglichkeit für die Gäste ergab eine Ecke in der 25. Minute. Mario Stocker kam frei zum Kopfball, traf überraschend zum 0:1. Zwei weitere Chancen von Josef Wieser und Christoph Waldner ließ Erl ungenutzt, zur Pause hieß es 0:1.

Foto: SVG Erl



SV Raika Kolsass-Weer war dann zu Beginn der zweiten Halbzeit aktiver, scheiterte binnen vier Minuten gleich dreimal aus besten Positionen an Goalie Josef Haselsberger. Da lag ein 0:2 förmlich in der Luft. „Glücksgöttin Fortuna“ schien im Abschluss aber auch nicht für die Heimmannschaft zu sein und so musste es der „Fußballgott“ eben selber richten. In der 72. Minute verwandelte Hermann Achorner einen Freistoß aus gut 25 Metern mit einem satten und unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck, stellte auf 1:1. Sieben Minuten später bediente Sebastian Maier den am Strafraum lauernden Christoph Waldner. Dieser legte den Ball gekonnt ab und diesmal traf „Fußballgott“ Hermann Achorner mit einer abgefälschten Fackel zum 2:1 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Die Gäste riskierten in der Schlussphase nochmal alles, liefen aber prompt in den Konter von Erl. Matthias Handle bediente Felix Schreder, der blieb vor dem Tor kalt wie eine Hundeschnauze und stellte auf 3:1. Natürlich waren die Fans in der apato sport Arena völlig aus dem Häuschen und feierten das Team nach Schlusspfiff mit viel Beifall.

Foto: SVG Erl

Landesliga Ost: SVG Erl : Kolsass/Weer - 3:1 (0:1)

87 Felix Schreder 3:1

79 Hermann Achorner 2:1

72 Hermann Achorner 1:1

45 Mario Stocker 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.