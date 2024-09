Schlitters schreibt nach zwei Niederlagen in Folge gegen Walchsee voll an!

Details Samstag, 07. September 2024 15:25

In der 5. Runde der Landesliga Ost hat Aufsteiger SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den SV Walchsee konnte sich Schlitters mit 3:1 durchsetzen. Damit ergibt sich an der Tabellenspitze ein ganz enges Rennen. Jenbach könnte sich allerdings mit einem Dreier am Samstag ab 18 Uhr in Westendorf etwas absetzen.

Walchsee war ein starker Gegner!

Arno Gutsche, Obmann SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM empfing in der 5. Runde den SV Walchsee. Nach zwei Niederlagen hintereinander wollte unsere Mannschaft vor Heimpublikum wieder voll anschreiben.

Wie in der Landesliga üblich begann das Spiel sehr flott. Unsere Mannschaft hatte gute Einschussmöglichkeiten, konnten jedoch diese nicht verwerten. Die Gäste kamen eigentlich fast nie gefährlich vor unser Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff, als jeder schon mit einem 0:0 rechnete, wurde ein Spieler von uns im Strafraum gefoult. Den gegebenen Strafstoß verwandelte Josef Thumer sicher zum 1:0. So ging es auch in die Pause.



Nach Spielbeginn der zweiten Hälfte wurde Josef Thumer im Strafraum zu Fall gebracht. Den Strafstoß setzte er selbst an die Querlatte, der Ball blieb im Spiel und Manuel Ruech köpfte in Minute 47. Minute zum 2:0 ein. Jetzt versuchten die Gäste Druck aufzubauen. In Minute 58 konnten die Gäste nach einem Eckball auf 2:1 verkürzen. Das Aufbäumen hielt nicht lange an, denn Manuel Ruech stellte in Minute 62 mit seinem zweiten Tor zum 3:1 wieder den alten Vorsprung her.



Danach spielte unsere Mannschaft den Vorsprung über die verbleibende Zeit. Die Spieler von Walchsee kamen noch einige Male gefährlich vor unser Tor, konnten jedoch nichts Brauchbares am Ende vorfinden. Nach neunzig Minuten wurde das Spiel beendet und die drei Punkte blieben bei uns. Der SV Walchsee war ein starker Gegner, welcher uns das Leben schwer machte. Gratulation der Mannschaft zum Sieg!“

Landesliga Ost: Schlitters : Walchsee - 3:1 (1:0)

62 Manuel Ruech 3:1

58 Job Groenevelt 2:1

47 Manuel Ruech 2:0

42 Josef Thumer 1:0

