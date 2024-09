Kufstein Juniors mit deutlicher Heimniederlage gegen Bruckhäusl

Details Montag, 09. September 2024 19:40

In der 5. Runde der Landesliga Ost konnte sich der FC Kufstein II nicht vom Tabellenende lösen. Mit einer 0:4 Heimniederlage gegen den FC Bruckhäusl fällt Kufstein auf den vorletzten Platz der Tabelle zurück. Bruckhäusl springt auf Platz acht, wobei nur drei Punkte auf Leader Jenbach fehlen.

Souveräner Auftritt an einem emotional schwierigen Tag!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die erste Chance im Spiel entschärft Keeper Poprzanovic gegen seinen Ex-Verein. Dann spielt aber nur noch der FCB. In der 20. Minute eine schöne Kombination über die linke Seite und Alex Kögl verwertet die Kofler-Flanke per Kopf zur Führung. Gleich darauf wird ein Kögl-Volley pariert. In Minute 26 setzt Flo Silberberger dann Daniel Wieser in Szene und der dribbelt sich durch die Abwehrreihe und netzt zum 0:2 ein. Noch vor der Pause vergibt Sedat Erol per Flugkopfball die Chance auf die Vorentscheidung.

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste, wieder verhindert Poprzanovic einen Gegentreffer. Und wieder ist dann von der jungen Heimelf sonst nichts mehr zu sehen. Auch unsere Mannschaft zeigt im 2. Abschnitt lange nichts, mit Ausnahme eines Erol-Fallrückziehers, den der Goalie über die Latte lenkt. In der 79. Minute dann eine tolle Einzelaktion von Cecco Klausner und seine Vorlage verwandelt Silberberger zum 0:3. Dann versäumt man an einen Kantersieg, es folgen noch zahlreiche hochkarätige Chancen. Zweimal vergibt Kögl, einmal scheitert Basti Mosser an der Latte. Den Schlusspunkt setzt dann wieder Kögl nach Kruckenhauser-Assist.

Souveräner Auftritt unserer Mannschaft an einem emotional schwierigen Tag - diese 4 Tore waren für dich Weissä!

Weiter geht es am Samstag, dem 14. September 2024 zu Hause gegen Söll. Anstoß um 19 Uhr - Derbytime!“

Landesliga Ost: FC Kufstein Juniors : Bruckhäusl - 0:4 (0:2)

88 Alexander Kögl 0:4

78 Florian Silberberger 0:3

26 Daniel Wieser 0:2

19 Alexander Kögl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.