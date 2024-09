Kolsass/Weer nach Sieg gegen Westendorf und Spielverschiebungen an der Tabellenspitze!

Details Montag, 16. September 2024 15:53

Nur zwei Spiele der 6. Runde der Landesliga Ost konnten wetterbedingt programmgemäß ausgetragen werden. Kufstein II gewann in Thiersee mit 4:1 und macht drei wichtige Punkte Richtung Tabellenmittelfeld. Ganz oben steht der SV Raika/Kolsass Weer nach einem 3:0 gegen den SV Westendorf. Allerdings konnte das die Konkurrenz nicht verhindern. Jenbach kann erst am 24. September gegen Kramsach spielen, die Partie von Stumm in Kirchdorf ist noch nicht neu terminisiert und Schlitters spielt am 25.9.2024 in Schwoich.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SV Kolsass/Weer und dem SV Westendorf begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften. Beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, jedoch ohne größere Torgefahr zu erzeugen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum Chancen zu. So endete die erste Halbzeit trotz intensiven Bemühungen beider Mannschaften torlos.

Die Zuschauer mussten bis zur zweiten Halbzeit warten, um die ersten Treffer zu sehen. Die Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Pause, doch es sollte sich bald zeigen, dass der SV Kolsass/Weer in der zweiten Hälfte die Oberhand gewinnen würde.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff kam der SV Kolsass/Weer mit neuem Elan aus der Kabine. In der 54. Minute brach Okan Sari den Bann und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Dieser Treffer war der Beginn einer dominanten Phase des SV Kolsass/Weer.

Nur acht Minuten später, in der 62. Minute, konnte David Stöger die Führung auf 2:0 ausbauen. Die Abwehr des SV Westendorf hatte große Schwierigkeiten, mit dem erhöhten Druck und der Angriffslust der Gastgeber umzugehen. Das Tor von Stöger war ein Ausdruck der Überlegenheit des SV Kolsass/Weer in dieser Phase des Spiels.

Das Spiel wurde zunehmend einseitiger, und der SV Westendorf konnte keine nennenswerten Offensivaktionen mehr kreieren. Schließlich setzte Mario Stocker in der 83. Minute den Schlusspunkt, als er das 3:0 für den SV Kolsass/Weer erzielte. Mit diesem Treffer war der Sieg endgültig besiegelt.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Highlights, und der SV Kolsass/Weer konnte die Partie souverän mit 3:0 für sich entscheiden.

Stefan Schmied, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Ein souveräner 3:0 Sieg meiner Mannschaft, das hat mir auch der Trainerkollege von Westendorf bestätigt. In Hälfte eins ist uns kein Tor gelungen, aber in Hälfte zwei hat es dann gut geklappt. Absolut verdienter Dreier!“

83 Mario Stocker 3:0

62 David Stöger 2:0

54 Okan Sari 1:0

