Coach von Kolsass/Weer nach Sieg in Kramsach: „Über das ganze Spiel gesehen sehr glücklich!“

Auftakt zur 7. Runde der Landesliga Ost mit vier Partien am Freitag. Nullnummern zwischen Westendorf und Walchsee bzw. im Spitzenspiel zwischen Stumm und Jenbach. Für den SV Raika Kolsass/Weer läuft es! Nach einer durchwachsenen Vorstellung kann man beim FC Kramsach/Brandenberg mit Müh und Not eine 3:0 Führung über die Zeit bringen. Kolsass/Weer gewinnt am Ende mit 3:2 und führt nach Verlustpunkten die Tabelle vor Jenbach und Stumm mit einem Punkt Vorsprung an. Ebenfalls bereits am Freitag, dem 20. September 2024, konnte sich Aufsteiger Erl gegen Schwoich mit 3:0 durchsetzen und ist damit in der Liga endgültig angekommen!

Frühe Führung für die Gäste

Die Begegnung begann mit einem schnellen Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 10. Minute brachte Okan Sari den SV Kolsass/Weer mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den FC Kramsach/Brandenberg sofort unter Druck, und das Spiel nahm an Intensität zu.

Die Heimelf versuchte, auf den Rückstand zu reagieren und drängte auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Kramsach/Brandenberg konnte in der ersten Halbzeit keine zwingenden Chancen kreieren und musste mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause gehen.

Ausbau der Führung und späte Aufholjagd

Nach der Pause erwischte SV Kolsass/Weer erneut den besseren Start. In der 49. Minute erhöhte Stefan Steinlechner auf 2:0. Ein Rückschlag für das Heimteam, das nun noch mehr gefordert war. Die Gäste spielten weiterhin konzentriert und ließen den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen.

Der SV Kolsass/Weer blieb am Drücker und belohnte sich in der 81. Minute ein weiteres Mal. Daniel Sponring erzielte das 3:0 und schien damit die Vorentscheidung besiegelt zu haben. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf und kämpften weiter.

Nur vier Minuten nach dem dritten Treffer der Gäste gelang es Zeljko Gavric, für Kramsach/Brand. zu verkürzen. Mit einem sehenswerten Schuss ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und stellte den Spielstand auf 1:3. Plötzlich kam wieder Hoffnung auf im Lager der Heimelf.

In der 90. Minute wurde es dann noch einmal richtig spannend. Raphael Kattey traf zum 2:3 und brachte damit das Stadion zum Beben. Die Gastgeber warfen in den letzten Minuten alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Die vierminütige Nachspielzeit brachte einige brenzlige Situationen vor dem Tor von SV Kolsass/Weer, doch die Abwehr der Gäste hielt stand.

Am Ende blieb es beim knappen 3:2-Auswärtssieg für SV Kolsass/Weer. Trotz der Aufholjagd konnte der FC Kramsach/Brandenberg den frühen Rückstand nicht mehr komplett aufholen.

Stefan Schmied, Trainer SV Raika Kolsass/Weer: „Bis zum 1:0 in der 10. Minute waren wir sehr gut im Spiel. Dann allerdings haben wir den Schalter in die falsche Richtung umgelegt und waren komplett von der Rolle. Kramsach, die klar bessere Elf, hätte den Ausgleich machen müssen. Der Stark in die zweite Hälfte wieder sehr gut von meiner Mannschaft. Das 2:0 in der 49. Minute. Unser Auftritt nicht sehr gut, aber okay. In der 81. Minute das 3:0, ein Weitschuss aus dreißig Meter unter Mitwirkung des Goalies der Heimelf. Im Finish wieder eine ganz schlechte Vorstellung von meiner Mannschaft. Kramsach kommt noch auf 2:3 heran. Die drei Punkte für uns über das ganze Spiel gesehen sehr glücklich!"

Landesliga Ost: Kramsach : Kolsass/Weer - 2:3 (0:1)

93 Raphael Kattey 2:3

85 Zeljko Gavric 1:3

81 Daniel Sponring 0:3

49 Stefan Steinlechner 0:2

10 Okan Sari 0:1

