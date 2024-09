Starke Nullnummer zwischen Stumm und Jenbach!

Details Montag, 23. September 2024 18:26

Keine Tore, aber ein sehr gutes Spiel! In der 7. Runde der Landesliga Ost trennen sich SVG Stumm und der SK Jenbach 0:0. Beide Mannschaften haben damit ein wenig Boden an der Tabellenspitze verloren, sind aber punkteverlustmäßig nur einen Punkt hinter Leader Kolsass/Weer positioniert. Der nächste Schlager wartet auf Jenbach schon am Samstag, dem 28.9.2024, denn ab 18 Uhr ist der SV Thiersee zu Gast.

Chancen und Glanztaten

Der SVG Stumm eröffnete das Spiel mit der ersten Annäherung ans Tor. In der 6. Minute kam Taxacher nach einer Ecke aus der Drehung zum Abschluss, aber der Jenbacher Torhüter Poturalski hatte damit keine Probleme. Danach entwickelte sich eine körperbetonte Partie mit wenigen klaren Chancen. Die Gäste erhielten in der 25. Minute eine vielversprechende Möglichkeit durch einen Freistoß von Sole Ünal, der jedoch keine Schwierigkeiten für den Stummer Keeper darstellte.

Gegen Ende der ersten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf. In der 38. Minute blieb das Spiel chancenarm, doch nur fünf Minuten später verzeichnete die SVG Stumm eine Riesenchance. Ein abgefälschter Schuss von Taxacher zwang Poturalski zu einer herausragenden Parade, bei der er den Ball an die Querlatte lenkte. Es war eine überragende Tat des Jenbacher Schlussmanns, die den Stummer Führungstreffer verhinderte.

Keine Tore trotz Top-Chancen

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Möglichkeit für die Heimmannschaft. In der 48. Minute kam die Nummer 17 der SVG Stumm im Strafraum frei zum Kopfball, setzte den Ball jedoch deutlich neben das Tor. Die Partie blieb weiterhin intensiv und spannend, mit beiden Teams auf der Suche nach dem ersten Tor.

Die nächste große Chance hatte der SK Jenbach in der 62. Minute. Poturalski bewahrte seine Mannschaft mit einer erneuten Glanztat vor einem Rückstand und hielt die Partie offen. Kurz darauf, in der 64. Minute, konnte Julian Moser nach einer Ecke der Stummer einen Kopfball auf der Linie klären und damit ein Tor für die Gastgeber verhindern.

Das Spiel war nun in vollem Gange, und beide Teams drängten auf den Führungstreffer. In der 66. Minute setzte Dani Nagraisalovic nach einer toll herausgespielten Aktion den Ball an den Pfosten. Es war die bislang beste Gelegenheit für den SK Jenbach, doch das Aluminium verhinderte den Treffer.

Der SVG Stumm hatte in der 79. Minute eine Riesenchance nach einem Konter. Die Nummer 7 der Gastgeber kam frei zum Abschluss, aber der Ball landete direkt in den Armen von Poturalski. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren hochkarätigen Chancen, doch die Torhüter beider Mannschaften blieben unüberwindbar.

In der 88. Minute hatte Sole Ünal eine Top-Chance für den SK Jenbach. Sein Distanzschuss verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Trotz der fünfminütigen Nachspielzeit, die in der 89. Minute angezeigt wurde, blieb das Spiel ohne Treffer. Schließlich endete die Partie mit einem torlosen Unentschieden, das die Bemühungen beider Teams nicht vollends widerspiegelte.

Mit diesem Ergebnis bleibt der SVG Stumm weiter auf der Suche nach einem Heimsieg, während der SK Jenbach sich mit einem Punkt aus der Auswärtspartie begnügen muss. Beide Mannschaften zeigten jedoch eine starke Leistung und boten den Zuschauern einen spannenden Fußballabend.

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Das war ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, bei dem beide Mannschaften alles gegeben haben. Es war ein körperbetontes und schnelles Spiel, wie wir es erwartet haben. Obwohl wir eine kleine Chancenüberlegenheit hatten, konnten wir das leider nicht in Tore ummünzen. Am Ende steht ein 0:0, mit dem wir leben können, aber wir wissen, dass wir in der Chancenverwertung noch effizienter werden müssen.“

Details

