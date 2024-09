Arno Gutsche und Martin Steiner analysieren Schlitters gegen Bruckhäusl

Details Montag, 23. September 2024 18:54

In der 7. Runde der Landesliga Ost hat Aufsteiger SV Schlitters-Bruck-Strass den zweiten Tabellenplatz erobert. Mit einem 4:2 Erfolg gegen den FC Bruckhäusl konnte bereits der vierte volle Erfolg in der laufenden Saison gefeiert werden. Schlitters ist damit nach Verlustpunkten auch auf Augenhöhe mit Leader Kolsass/Weer.

Nach sechs Runden zwölf Punkte und Tabellenplatz zwei!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass empfing den FC Bruckhäusl. Beide Mannschaften begannen nicht verhalten, sondern suchten sofort den Weg zum gegnerischen Tor. Die erste Chance auf die Führung hatten die Gäste bereits in Minute 1. Zum Glück blieb es nur bei einer Chance. In Minute neun dann Jubel auf der Tribüne und bei unserer Mannschaft. Manuel Ruech brachte den Ball nach einem Eckball zur 1:0 Führung im gegnerischen Tor unter. Die Gäste waren nach dem Rückstand bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Dies gelang ihnen phasenweise, doch der Erfolg blieb aus. Auch unsere Mannschaft kam noch zu Chancen, blieben jedoch auch ohne Erfolg. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.

In Spielhälfte zwei kam unsere Mannschaft besser ins Spiel und setzte den Gegner sofort unter Druck. Es dauerte jedoch bis zur 65. Minute, ehe Torjäger Josef Thumer auf 2:0 erhöhte. In Minute 77 trug sich Manuel Ruech mit dem 3:0 zum zweiten Mal als Torschütze ein. In Minute 85 konnten die Gäste den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen. Nur zwei Minuten später stellte Josef Thumer mit dem 4:1 wieder den drei Torevorsprung herstellen. Mit der letzten Aktion des Spieles konnten die Gäste noch auf 4:2 verkürzen.

Mit diesem Sieg kletterte unsere Mannschaft auf den zweiten Tabellenplatz. Gratulation der Mannschaft. Es war ein sehr spannendes Spiel mit einem verdienten Sieg für Schlitters. Der FC Bruckhäusl hielt lange dagegen und hatte auch gute Einschussmöglichkeiten. Nach sechs Runden zwölf Punkte und Tabellenplatz zwei - mehr als erwartet. Am Mittwoch, dem 25.9.2024, findet um 20 Uhr unser Nachtragsspiel in Schwoich statt!“

Verdiente Niederlage in Schlitters

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die Brooks zu Beginn mit einigen hochkarätigen Chancen, es fehlt aber die Entschlossenheit. Ein verkorkster Rückpass führt dann zu einer Ecke und dem 1:0 der Zillertaler. Es bleibt der einzige Torschuss eines ansonsten harmlosen Gegners im ersten Durchgang. Der FCB ist aber trotz viel Ballbesitz und Tormöglichkeiten an diesem Tag nicht auf der Höhe. So macht man den Gegner stark und in der 2. Halbzeit muss Goalie Poprzanovic mehrmals retten. Ein weiterer grober Abwehrfehler führt zum 2:0. Auch beim 3:0 schaltet der Gegner schneller. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit verkürzt Flo Silberberger nach Weigand-Assist, statt an eine Aufholjagd zu glauben fängt man sich direkt wieder das 4:1. Mit der letzten Aktion noch das 4:2, Fabian Kruckenhauser nimmt sich einen schönen Fuchs-Pass stark mit der Brust mit und trifft zum Endstand. Weiter geht es am Samstag zu Hause gegen den zweiten Aufsteiger SVG Erl um 19 Uhr!“

Landesliga Ost: Schlitters : Bruckhäusl - 4:2 (1:0)

93 Fabian Kruckenhauser 4:2

87 Josef Thumer 4:1

85 Florian Silberberger 3:1

78 Manuel Ruech 3:0

66 Josef Thumer 2:0

9 Manuel Ruech 1:0

