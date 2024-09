Mentalitätsmonster Josef Wieser führte Erl zum Sieg gegen Schwoich!

Details Montag, 23. September 2024 22:50

Sechs Spiele, neun Punkte! Das ist die starke Bilanz vom Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl Ende September 2024. In der 7. Runde konnte der FC Riederbau Schwoich mit 3:0 besiegt werden. Der zweite Aufsteiger Schlitters ist noch etwas erfolgreicher unterwegs und hat es in sechs Spielen auf zwölf Punkte gebracht.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Der Elf von Coach Christoph Waldner war die Schwere der Partie gegen den Gast vom FC Schwoich bewusst, schließlich hatte der Gast bis dato noch kein Spiel verloren. Zu Beginn agierte Schwoich aus einer kompakten Defensive und beobachtete was von der SVG Zimmerei Schwaighofer Erl kommen würde. Top-Torjäger Hermann Achorner zog in der 8. Minute an Freund und Feind vorbei, seinen mächtigen Schuss von der Strafraumgrenze konnte der Goalie gerade noch abwehren. In der 20. Minute holte sich Josef Wieser im Mittelfeld den Ball, warf den Turbo an, spielte einen Sahnepass vor das Tor. Felix Schreder kam nicht wirklich zum Abschluss, aber ein wacher Matthias Handle dafür umso genauer, setzte den Ball zum 1:0 ins Netz. Die Gäste schüttelten sich kurz, kamen in der 23. Minute selber zur ersten guten Chance, aber Erl-Routinier Josef Haselsberger hielt seinen Kasten sauber. In der 34. Minute packte Kevin Wildauer tief in die Trickkiste, spielte einen blitzsauberen Ball und schickte Hermann Achorner auf die Reise. Der Torjäger blieb einmal mehr ganz cool vor dem Tor, vernaschte noch den Torsteher vom FC Schwoich, schob zum umjubelten 2:0 ein. Die Gäste blieben auch danach aktiv, aber die Defensive um Andreas Eberwein, Kevin Wildauer und einem bockstarken Josef Wieser stand stabil. Pausenstand 2:0.

Nach der Pause war das Spiel zunächst ausgeglichen, meist fand das Geschehen zwischen den Strafräumen statt. Ab der 60.Minute riskierten der Gast mehr und hatte eben in der 60. Minute (kurze Distanz) und 63. Minute (Freistoß aus achtzehn Metern) zwei recht gute Möglichkeiten, aber Josef „Joe“ Haselsberger zeigte keine Schwächen, hielt die Null fest. In der 70. Minute war der Erler Schlussmann dann einmal ausgespielt, der Stürmer zog ab, aber „Mentalitätsmonster“ Josef Wieser rettete auf der Linie und feierte die Glanztat entsprechend. 180 Sekunden später eilte ein Stürmer von Schwoich in Richtung Tor, wieder war es Josef Wieser, der zusammen mit Andreas Eberwein, ein mögliches Gegentor mit viel Einsatz verhinderte. In der 83. Minute fuhr die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl noch einen feinen Angriff. Mit einem Doppelpass hebelten Christoph Waldner und Hermann Achorner die Abwehr auseinander und den Stanglpass von Achorner schob Philipp Horngacher aus kurzer Distanz zum 3:0 in die Maschen. Die 400 Zuschauer in der apato sport Arena zu Erl waren natürlich total begeistert und feierten das Team nach Spielende entsprechend für einen saustarken Auftritt, denn diesen FC Schwoich muss man erst mal bezwingen.

Landesliga Ost: SVG Erl : Schwoich - 3:0 (2:0)

84 Philipp Horngacher 3:0

34 Hermann Achorner 2:0

20 Matthias Handle 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.