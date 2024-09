Thiersee hält mit Sieg gegen Kirchdorf Kontakt zur Tabellenspitze!

Details Dienstag, 24. September 2024 02:36

Dramatisches Duell in der 7. Runde der Landesliga Ost zwischen dem SV Thiersee und dem SV Steinbacher Kirchdorf. Über 300 Zuschauer und Fans waren am Sonntag um 11 Uhr gekommen, um eine sehr starke erste Stunde der Heimelf zu sehen. Im Finish kommen die Gäste noch auf 2:3 heran, Thiersee holt sich aber diesen sehr wichtigen Dreier und liegt nur drei Punkte hinter Leader Kolsass/Weer.

Zunächst ein Festtag, dann wütete der Verletzungsteufel!

Martin Pfluger, sportlicher Leiter SV Thiersee: „Am gestrigen Sonntag veranstaltete der SV Thiersee den jährlichen „Tag des Fußballs“! Es war alles angerichtet, 500 Zuseher kamen bei herrlichem Wetter, alle Nachwuchsmannschaften waren mit Spielern und Trainern vertreten, Verpflegungsstationen mit Schnitzel, Bosna, Langos usw. waren bereit, Hüpfburg und Riesendart aufgebaut und das Spiel begann mit einem Paukenschlag, Felix Beregi schoss nach einem Eckballabpraller den Ball aus 18 Metern mit Spitzenschusstechnik in den Winkel und vor der Pause erhöhte Manuel Pfluger kämpferisch auf 2:0.

Als dann in der Pause die Nachwuchsteams mit ihren Trainern vorgestellt wurden und die Schlange an Spielern schier über den gesamten Platz ragte, schien dem Fußballglück nichts mehr im Wege zu stehen. Auch die zweite Halbzeit begann wie die erste aufhörte, mit dem 3:0 Elfmetertor nach Handspiel erzielt vom Kapitän Manuel Pfluger. Dann wütete auf einmal der Verletzungsteufel, einige Spieler mussten angeschlagen vom Platz und so kam auch David Jäger (15) zu seinem ersten Einsatz in der KM und bei einem unglücklichen Pressball brach er sich leider das Schienbein und wurde bereits.

Unser Team rettete den Sieg über die Zeit, am Ende stand nur noch ein verstärktes Nachwuchsteam am Platz, Endstand 3:2. Der Verletzungsteufel sollte nun genug von unserem Verein haben, David war der dritte Spieler innerhalb von drei Wochen, der wegen Schien- oder Wadenbeinbruch operiert werden musste, auch Markus Hausberg und Marcel Oberndorfer erlitten diese Verletzung! Allen gute Besserung!“

Landesliga Ost: Thiersee : Kirchdorf - 3:2 (2:0)

81 Emre Cetinkaya 3:2

72 Lukas Kirchmair 3:1

48 Manuel Pfluger 3:0

35 Manuel Pfluger 2:0

5 Felix Beregi 1:0

