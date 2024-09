Kolsass/Weer verteidigt mit Sieg gegen Stumm Tabellenführung!

Details Sonntag, 29. September 2024 13:20

Im Schlagerspiel der 8. Runde der Landesliga Ost konnte sich Leader SV Raika Kolsass/Weer knapp gegen SVG Stumm mit 1:0 durchsetzen. Ein extrem wichtiger Erfolg, denn damit kann man die Verfolger weiter auf Distanz halten. Das Spiel von Jenbach gegen Thiersee musste verschoben werden, deswegen kann Schlitters mit einem 3:0 in Söll Tabellenplatz zwei erobern.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Vom Anpfiff an war zu spüren, dass beide Teams hochmotiviert in dieses Spiel gingen. SV Kolsass/Weer, unterstützt durch das heimische Publikum, setzte SVG Stumm früh unter Druck und versuchte, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Bereits in den ersten Minuten entwickelten sich spannende Zweikämpfe im Mittelfeld, die das Tempo des Spiels bestimmten.

Die Gäste aus Stumm hielten jedoch tapfer dagegen und konnten durch einige gefährliche Konter immer wieder Nadelstiche setzen. Die Defensive der Gastgeber zeigte sich jedoch gut organisiert und ließ kaum hochkarätige Chancen zu. Besonders in den Zweikämpfen zeigten sich beide Mannschaften kämpferisch und entschlossen, was die erste Halbzeit zu einer intensiven, aber torlosen Angelegenheit machte.

In der 50. Minute schließlich fiel der erlösende Treffer für die Hausherren. Christoph Höflinger setzte sich durch und verwandelte eiskalt zum 1:0 für SV Kolsass/Weer. Die Fans waren außer sich vor Freude und feierten ihren Torschützen ausgiebig. Dieser Treffer sollte sich im weiteren Verlauf des Spiels als spielentscheidend erweisen.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Führungstreffer änderte sich das Spielgeschehen kaum. SVG Stumm war gezwungen, mehr Risiko einzugehen und versuchte, durch offensivere Spielweise den Ausgleich zu erzwingen.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der anschließenden dreiminütigen Nachspielzeit warf SVG Stumm noch einmal alles nach vorne. Es entwickelte sich ein regelrechter Abnutzungskampf, bei dem jeder Zweikampf und jede Ballberührung hart umkämpft waren. Doch SV Kolsass/Weer blieb standhaft und brachte die knappe Führung über die Zeit..

Hansjörg Hartner, Obmann SV Raika Kolsass/Weer: „In einem ausgeglichenen Spiel dominierte in der ersten Halbzeit der Kampf, Chancen waren Mangelware. Die größte Möglichkeit auf die Führung vergaben die Gäste kurz vor der Pause, der platzierte Schuss wurde aber vom Kolsasser Tormann glänzend pariert. Durch einen Doppeltausch in der Halbzeit wurde die Offensive der Gastgeber verstärkt, was sich auch bezahlt machte. Nach herrlicher Vorarbeit von Sari Okan erzielte der eingewechselte Höflinger Christoph den Siegestreffer. Das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend, die Gäste kamen aber trotz ihrer Bemühungen zu keinen klaren Ausgleichschancen. Anschließend an das Spiel wurden die drei Punkte beim Oktoberfest ausgiebig gefeiert!“

Landesliga Ost: Kolsass/Weer : SVG Stumm - 1:0 (0:0)

50 Christoph Höflinger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.