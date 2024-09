Martin Steiner und Mario Träger analysieren Bruckhäusl gegen Erl

Details Montag, 30. September 2024 14:41

Eine starke erste Hälfte bescherte dem FC Bruckhäusl in der 8. Runde der Landesliga Ost am Ende einen knappen 4:3 Erfolg. In der Pause stand es 3:0 für Bruckhäsl, aber die Gäste sind in Hälfte zwei erwacht und haben die Partie im Finish noch spannend gemacht. Bruckhäusl holt sich aber am Ende den Dreier und kann damit Erl in der Tabelle überholen. Bruckhäusl hält nun bei zehn Zählern und Erl bei neun. Das sind nur vier bzw. fünf Punkte hinter dem Tabellendritten Jenbach.

Torfestival bei Heimsieg!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Gleich zu Beginn beide Mannschaften mit jeweils 2 Angriffen, die aber nicht den Weg aufs Tor finden. In der 12. Minute die Führung der Brooks durch einen Hütter-Kopfball nach Papp-Freistoß. Nach 20 Minuten erhöht Alessandro Fuchs durch eine Einzelaktion auf 2:0. Nur 6 Minuten später schon das 3:0, einen tollen Angriff über die linke Seite schließt Fabio Hütter wiederum nach Papp-Assist via Innenpfosten ab. Die Brooks deutlich überlegen, weitere Chancen werden in der starken 1. Halbzeit liegengelassen.

Im zweiten Durchgang dann ein offener Schlagabtausch, Alex Kögl erhöht in der 53. Minute nach Fuchs-Assist auf 4:0. Die Gäste geben sich nicht auf und kommen ebenso zu Abschlüssen, konnten aber, wie auch die Brooks Konterchancen nicht in weitere Tore ummünzen. In der 77. Minute fällt nach einem Eckball dann das 4:1. Nachdem der FCB dann wieder eine klare Chance vergibt, bekommt man im Gegenzug erneut nach einem Standard das 4:2. Die Erler haben jetzt Lunte gerochen und nachdem eine weitere Konterchance ausgelassen wird, kommen die Gäste in der 91. Minute sogar noch zum 4:3. Dabei bleibt es dann auch! Nervenkitzel, den man nicht unbedingt gebraucht hätte.

Weiter geht es bereits am kommenden Mittwoch, dem 2. Oktober 2024 zu Hause um 19:30 Uhr im Nachtrags-Derby gegen Söll!“

Mario Träger, SVG Zimmerei Schwaighofer Erl: „Die Waldner-Elf war in der ersten Halbzeit zu passiv und das spielte Bruckhäusl in die Karten. Die Gastgeber ließen in der Anfangsphase den Ball in den eigenen Reihen laufen und lockten die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl so schon früh aus der eigenen Hälfte heraus. Diese war aber nicht so gut organisiert und strukturiert wie zuletzt gegen Schwoich und sobald die erste Kette überspielt war, konterte Bruckhäusl über die Flügel. In der 12. Minute gab es einen Freistoß in der Hälfte von Erl. Die Flanke segelte in den Strafraum und weil Fabio Hütter völlig blank vor Josef Haselsberger auftauchte, hieß es durch einen Kopfballtreffer 1:0. Danach gab es zwei Möglichkeiten für Erl, doch weder Sebastian Maier noch Hermann Achorner konnten den Ball im Netz unterbringen. Wie es geht, zeigte Alessandro Fuchs in der 20. Minute, ließ Simon Schett und Kevin Wildauer ganz locker stehen, vollstreckte aus kurzer Distanz zum 2:0. Doch damit nicht genug, denn in der 26. Minute verlor der Aufsteiger den Ball auf dem Weg nach vorne. Es folgte das schnelle Umschaltspiel und da der mögliche Zweikampf dann auch wieder der Passivität zum Opfer fiel, vollstreckte Fabio Hütter zum 3:0. Erl bemühte sich danach, doch es mangelte an Ideen, um die Abwehr von Bruckhäusl wirklich in Not zu bringen.

Die zweite Halbzeit begann dann auch nicht optimal. Alexander Kögl eroberte in der 51. Minute einen Ball an der Seitenlinie, marschierte damit ins Zentrum und sein Flachschuss fand den Weg ins Tor, es hieß 4:0. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl wechselte um die 60. Minute und es kam mit Christoph Schwaiger und Thomas Eder mehr körperliche Präsenz auf den Platz und in der Tat, die Partie veränderte sich. Zunächst traf Andreas Eberwein in der 77. Minute nach einer Ecke, zum 1:4. Josef Wieser verwandelte eine Flanke in der 81. Minute per Kopf und stellte auf 2:4. Nun wackelte Bruckhäusl, fuhr einige Konter auch nicht mehr mit der Präzision wie noch in Halbzeit eins zu Ende. Als Hermann Achorner in der 91. Minute auf 3:4 stellte, knisterte es noch mal richtig. Doch mit etwas Glück brachte Bruckhäusl den Sieg ins Ziel. Dieser geht, wenn man die wirklich guten Chancen berücksichtigt, auch so in Ordnung. Die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl hat erst mit der Einwechslung von Christoph Schwaiger und Thomas Eder zu der Leistungsstärke der letzten Spiele gefunden, doch reichen fünfzehn bis zwanzig gute Minuten in der Landesliga nicht.“

Landesliga Ost: Bruckhäusl : SVG Erl - 4:3 (3:0)

91 Hermann Achorner 4:3

81 Josef Wieser 4:2

77 Andreas Eberwein 4:1

53 Alexander Kögl 4:0

26 Fabio Hütter 3:0

20 Alessandro Fuchs 2:0

12 Fabio Hütter 1:0

