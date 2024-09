Schlitters siegt stark ersatzgeschwacht ganz klar in Söll!

Details Montag, 30. September 2024 16:14

In der 8. Runde der Landesliga Ost machte sich der SV Schlitters-Bruck-Strass stark ersatzgeschwächt nach Söll auf. Der Aufsteiger meisterte diese Herausforderung beeindruckend und gewann mit 3:0. Da der Schlager zwischen Jenbach und Thiersee erst am 9. Oktober 2024 um 19:30 Uhr nachgetragen wird, konnte sich Aufsteiger Schlitters auf Tabellenplatz zwei setzen.

Mulmiges Gefühl!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-bruck_Strass: „Wir fuhren mit einem etwas mulmigen Gefühl zum Auswärtsmatch nach Söll. Trainer Egger musste nämlich acht Spieler aufgrund Krankheit, Urlaub und Verletzungen vorgeben. So bekamen heute diejenigen die Chance, welche nicht immer im Stammkader waren. Und diese dankten es mit einer super Leistung!

Die erste Spielhälfte war ausgeglichen und so ging man mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause. In Spielhälfte zwei erhöhte unsere Mannschaft das Tempo. In Minute 50. dann der Lohn für das Engagement, das 1:0 durch Josef Thumer. Nur acht Minuten später brachte abermals Josef Thumer das Leder zum 2:0 im gegnerischen Tor unter. Das Endergebnis von 3:0 erzielte Manuel Ruech in Minute 80! Gratulation zum Sieg!“

Landesliga Ost: Söll : Schlitters - 0:3 (0:0)

80 Manuel Ruech 0:3

58 Josef Thumer 0:2

50 Josef Thumer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.