Kolsass/Weer gewinnt das Spitzenspiel in Thiersee!

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 21:57

Einen sehr wichtigen Sieg konnte in der 9. Runde der Landesliga Ost der SV Raika Kolsass/Weer beim SV Thiersee landen. Der Tabellenführer hat mit dem 2:1 für etwas mehr Luft nach unten gesorgt. Schlitters spielt in Kufstein 1:1 und ebenso Jenbach in Kirchdorf. Damit hat Kolsass nun vier Punkte Vorsprung auf die neue Nummer zwei Stumm (4:1 gegen Walchsee) und Schlitters. Jenbach ist allerdings nach Verlustpunkten die eigentliche Nummer zwei der Liga mit drei Zählern Rückstand auf Kolsass.

Seltenes Erfolgserlebnis in Thiersee!

Hans-Jürgen Hartner, Obmann SV Raika Kolsass/Weer: „Unsere Mannschaft ist gut in die Partie gestartet und konnte die erste Chance zur 1:0 Führung durch Christoph Höflinger nutzen. Leider verabsäumte es unser Team die Überlegenheit der ersten Halbzeit in Tore umzusetzen. Tormöglichkeiten der Heimischen ließ unsere Defensivabteilung so gut wie keine zu.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit fiel durch eine Unachtsamkeit der überraschende Ausgleich. Durch diesen Gegentreffer war der Spielfluss unserer Mannschaft weg und die Partie wurde zunehmend zerfahrener. Trotzdem konnten wir in der 60. Minute das 2:1 erzielen, was auch zugleich den Sieg bedeutete. Übrigens der erste Auswärtssieg in Thiersee unserer KM 1, an den ich mich in meiner langjährigen Tätigkeit beim Verein erinnern kann!“

Landesliga Ost: Thiersee : Kolsass/Weer - 1:2 (0:1)

60 Okan Sari 1:2

48 Matthias Bellinger 1:1

6 Christoph Höflinger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.