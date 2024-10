Selbstfaller von Erl im Heimspiel gegen Söll!

Details Montag, 07. Oktober 2024 23:31

In der 9. Runde der Landesliga Ost konnte der FC Söll doch etwas überraschend mit 3:2 bei SVG Zimmerei Schwaighofer Erl gewinnen. In der Offensive harmlos, keine Absicherung gegen Konter. So kann Söll einen Dreier landen und auf Platz neun der Tabelle springen. Erl fällt auf Platz elf zurück und hat nur mehr drei Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenletzten Walchsee, der in Stumm 1:4 verliert.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

2:3! SVG Zimmerei Schwaighofer Erl schlägt sich eigentlich selber. Man wollte an das gute Heimspiel gegen Schwoich anknüpfen, aber in der ersten Halbzeit war man in der Offensive zu leicht auszurechnen, stellte Söll nur selten vor Probleme. Einmal spielte man zielstrebiger nach vorne und da spielte Hermann Achorner halt seine ganze Qualität aus, erzielte in der 43. Minute bockstark das 1:0 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl. Erfreulich war die stabile Defensive, denn die Gäste kamen auch kaum zum Zug, zwei gefährliche Aktionen entschärfte Goalie Joe Haselsberger mit seiner ganzen Routine. In der zweiten Halbzeit verlor Erl dann die Stabilität in der Defensive, es ergaben sich Räume und zweimal schlugen die Gäste zu, führten nicht unverdient mit 2:1.

Thomas Eder traf nach toller Vorarbeit von Christoph Waldner und Hermann Achorner in der 66. Minute zum 2:2 Ausgleich. Nun drängte Erl zwar auf die Führung, hatte durch Martin Schwaiger und Andreas Eberwein auch zwei gute Möglichkeiten, aber offenbarte dabei leider auch eine mangelnde Absicherung für mögliche Konter. Tja und es kam dieser eine zielstrebige Angriff. Julian Laihartinger ließ sich nicht lange bitten und vollstreckte in der 79. Minute eiskalt zum 2:3 für den FC Söll. Erl bemühte sich zwar noch darum wenigstens einen Zähler zu retten, aber entweder kam der letzte Pass zu ungenau oder der Abschluss war einfach zu hektisch. So jubelten am Ende die Gäste aus Söll. Die Waldner-Elf hat nicht viel Zeit um die nötigen Rückschlüsse aus diesem Spiel zu ziehen, denn Dienstag, dem 8.10.24 um 18:30 Uhr wartet schon das Nachtragsderby beim SV Walchsee.

Landesliga Ost: SVG Erl : Söll - 2:3 (1:0)

79 Julian Laihartinger 2:3

66 Thomas Eder 2:2

63 Lukas Schmidt 1:2

54 Mario Kaufmann 1:1

43 Hermann Achorner 1:0

