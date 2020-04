Online Benefizderby zwischen Thaur und Absam am 18. April 2020!

Details Freitag, 17. April 2020 11:33

Der Ball ruht – aber die Kicker, Funktionäre und Vereine sind trotzdem höchst aktiv. Am 18. April wäre es zum Derby zwischen Thaur und Absam gekommen – aber der Ball darf aufgrund der Corona Pandemie nicht rollen. Trotzdem wird es zwei „Sieger“ geben – zunächst und vor allem die Kinderkrebshilfe, denn Thaur spendet für jeden digitalen „Veranstaltungsteilnehmer“ einen Euro an diese karitative Organisation. Und auch sportlich wird es einen Sieger geben – es gibt digitale Duelle!

So läuft das online Derby!

Am morgigen Samstag, dem 18. April 2020, hätte das Lokalderby SV Thaur gegen SV Absam in der Landesliga West ausgetragen werden sollen - leider hatte "Corona" etwas dagegen. Wir fanden jedoch einen Weg, das morgige Derby trotzdem auszutragen!

Es fing mit der Nominierung zur "Klopapierchallange" an. Absam nominierte uns über Facebook um diese Challange weiterzuführen. Nachdem wir unseren KM-Trainer Milan Obradovic beauftragten, diese Nominierung mit der Kampfmannschaft an zu nehmen, kam ihm die Idee, die "Challange" ein wenig abzuändern.

Da das beliebte Lokalderby am 18.04.2020 aufgrund der Corona-Krise zumindest nicht im normalen Ausmaß stattfinden kann, könnte man den SV Absam ja in einem online-Bewerb herausfordern. Die Idee fand sowohl beim SV-Thaur als auch beim SV Absam Zuspruch, weshalb kurzerhand ein kleines "Online-Derby" organisiert wurde.

Jeweils zwei Kampfmannschaftspieler der Lokalrivalen treten in einem FIFA20-Match online gegeneinander an. Es werden drei Partien gespielt um ein "Best of 3" zu ermöglichen. Die Besten Szenen werden dann am 18.04.2020 um 17:00 Uhr, eigentlich der Anpfiff zum Derby, online gestellt.

Natürlich wollen wir mit unserer Veranstaltung nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch etwas Gutes tun, weshalb sich der SV Thaur dafür entschieden hat für jeden Veranstaltungsteilnehmer (digital auf Facebook) je 1 € an die Kinderkrebshilfe Tirol zu spenden.

Noch nie war spenden so einfach - nimm an der Veranstaltung teil und der SV Thaur spendet für deinen Klick:

