Coach vom SV Fritzens: „Was nützt es zu früh wieder zu beginnen, um dann wieder die Scherben aufsammeln zu müssen!“

Details Donnerstag, 23. April 2020 00:13

Der April 2020 ist fast um und so langsam kehrt wieder eine Art von Normalität in Österreich ein. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie haben Wirkung gezeigt, nun folgt das eigentlich noch viel schwerere „Wiederaufsperren“ der Wirtschaft. Wann das Fußballunterhaus wieder loslegen darf steht in den Sternen. Die abgebrochene Saison 19/20 soll wohl im Herbst 2020 wieder neu gestartet werden. Aber selbst da sist alles andere als sicher. Der Trainer des SV Fritzens (Landesliga West) ist für einen Start mit Bedacht – und auf keinen Fall zu früh!

Vielleicht gibt es durch Corona ein Umdenken!

Hanspeter Miltscheff, Trainer SV Fritzens: „Der Abbruch in unseren Klassen hätte schon viel früher erfolgen sollen. Besonders bei den Jugendlichen. Die Entscheidung keinen Absteiger zu haben geht für mich ebenfalls in Ordnung. Dass es keinen Aufsteiger gibt, ist für manchen Tabellenführer eine schwierige Entscheidung es zu akzeptieren, aber diese Vereine werden auch in der nächsten Saison wieder vorne dabei sein und können dann im sportlichen Kampf den Aufstieg schaffen.

Was es für unsere Mannschaft bedeutet, können wir noch nicht voraussagen. Bleibt die Mannschaft beisammen oder verlässt der eine oder andere unseren SV Fritzens. Wir hoffen aber auf die Liebe und Treue zu unserem Verein, damit es nicht viele Veränderungen gibt.

Das wichtigste ist aber, dass wir weiterhin alle gesund bleiben und nicht unseren geliebten Sport an erste Stelle stellen. Was nützt es, etwas zu früh zu beginnen und nachher wieder die Scherben aufklauben zu müssen. Beruf, Familie und Gesundheit sollte für jeden in dieser Situation an erster Stelle stehen. Dann können wir wieder befreit Fußballspielen.

Wir, der SV Fritzens, werden sicher überleben, da wir keine bezahlten Spieler haben. Wie es bei anderen kleinen Vereinen aussieht ist eine andere Frage. Vielleicht gibt es durch Corona ein Umdenken. Schau auf dich, schau auf mich!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten