Coach der SPG Innsbruck West braucht eine Pause!

Details Donnerstag, 28. Mai 2020 00:58

Die SPG Innsbruck West muss sich auf Trainersuche für die Neuauflage der Meisterschaft der Landesliga West ab Herbst 2020 machen. Ende Mai erscheint es doch ziemlich realistisch, dass im Herbst wieder der Ball rollen wird – auch mit Zuschauern. Nach jüngsten Spekulationen dürfte es eine Obergrenze von 1000 Zuschauern geben – für den Amateurfußball durchaus zu verkraften. Das Corona-Shutdown hatte aber keinen Einfluss auf die Niederlegung des Traineramtes von Wolfgang Kleissl bei der SPG Innsbruck West. Die Redaktion von Ligaportal.at Tirol dankt Wolfgang für die tolle Zusammenarbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute!

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<

Fußballpause

Wolfgang Kleissl, Ex-Trainer SPG Innsbruck West: „Nach vielen teilweise sehr intensiven Jahren am Fußballplatz, in den verschiedensten Funktionen, habe ich mich entschlossen vorerst einmal eine längere Fußballpause einzulegen.

Es ist dies eine persönliche Entscheidung und hat in keinster Weise etwas mit dem Verein oder der Mannschaft zu tun - ich brauche einfach einmal etwas Abstand. Ich habe dies auch der Mannschaft in einem Gespräch am vergangenen Montag so mitgeteilt. Wie kann ich von einem Spieler hundert Prozent verlangen, wenn ich als Trainer dazu derzeit nicht in der Lage bin?

Eine eventuelle Rückkehr lass ich mir aber offen, im Fußball kann es dann doch immer wieder sehr schnell gehen. Ich wünsche der Mannschaft und dem neuen Trainer für die Zukunft alles Gute!“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten