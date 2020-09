Aleks Matic is back – als Sportchef des SV Reutte!

Details Freitag, 11. September 2020 11:08

Es war ja wohl zu erwarten, dass es nicht lange dauern wird, bis Fußball-Tirol Aleksandar Matic wieder als Fußballtrainer erleben wird. Seit 9. September ist es soweit – Aleks ist Trainer des Schweiger SV Reutte in der Landesliga West – wie der SV Reutte auf seiner homepage mitteilt.

Wir sind stolz verkünden zu können, unseren langjährigen Wunschkandidaten, Aleksandar Matic, verpflichtet zu haben! Seit dem 09.09.2020 ist Aleks als neuer Sportchef und Trainer der 1. Kampfmannschaft beim SV Reutte aktiv. Gleich am ersten Tag konnte man sehen, dass Aleks Fußball lebt - mit seiner Ausstrahlung und seiner Leidenschaft zum Fußball konnte er Spieler und Funktionäre direkt beeindrucken. Wir sind uns sicher, mit Aleks Matic, langfristig den richtigen Mann gefunden zu haben, welcher in sportlicher Hinsicht den gesamten Verein positiv weiterentwickeln wird.

„Ich bin stolz, dass ich der Trainer vom SV Reutte sein darf. Es ist für mich eine Ehre, Trainer einer Bezirkshauptstadt zu sein. Mein Hauptziel ist es, den Verein sportlich und organisatorisch weiter zu entwickeln, sodass wir wieder an alte Zeiten anknüpfen und mit einem dynamischem, temporeichem Fußball die Zuschauer wieder in unser Drei Tannen Stadion locken. Das wichtigste für mich ist, dass der SV Reutte an oberster Stelle steht und wir alle unter dem Dach SV Reutte arbeiten. Jeder Spieler und Funktionär hat die Chance seinen Namen beim SV Reutte zu verewigen, aber niemand wird jemals über dem Sportverein stehen. Unter meiner Führung steht jedem die Türe offen, der den Verein liebt und dem der Verein am Herzen liegt; allen Spielern, allen Funktionären und allen Außenstehenden. Sportliche Grüße an alle.“

Quelle: homepage SV Reutte

