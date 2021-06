Landesliga West Spielplan Juni und Juli 2021

Details Samstag, 05. Juni 2021 02:39

Der Tabellenzweite der Landesliga West hat in der Aufstiegsrelegation zunächst das Heimrecht, Prutz/Serfaus muss die Nachtragspartie am 12. Juni 2021 in Thaur gewinnen, um noch den Innsbrucker AC von der Tabellenspitze zu verdrängen. Bitter für die nachfolgenden Mannschaften Schönwies/Mils und Reutte, dass die Rückrunde nicht gespielt werden konnte. Seefelder Plateau hat im Herbst 2020 nur einen Punkt geholt und muss absteigen. Im Juni gibt es außerdem ein sehr attraktives Testprogramm, WSG Tirol ist unter anderem in Matrei zu Gast.

Samstag, 5. Juni 2021

Stubai – SV Innsbruck

Sportplatz Neustift, 16 Uhr

Reutte – WSG Tirol Amateure

Drei Tannen Stadion Reutte, 17 Uhr

Thaur – Weerberg

Sportplatz Weerberg, 17:30 Uhr

Innsbrucker AC – SV Telfs

Sportplatz Telfs Emat, 18 Uhr

Schönwies/Mils – Umhausen

Sportplatz Schönwies, 18 Uhr

Dienstag, 8. Juni 2021

Oberperfuss – Natters

Sportplatz Oberperfuss, 19:15 Uhr

Freitag, 11. Juni 2021

Matrei – Kolsass/Weer

Sportplatz Kolsass, 19:30 Uhr

Samstag, 12. Juni 2021

Fritzens – Oberperfuss (13. Runde, 16:30 Uhr)

Absam – Vils (5. Runde, 17 Uhr)

Thaur – Prutz/Serfaus (11. Runde, 18 Uhr)

SPG Innsbruck West – Götzens

Sportplatz Hötting West, 17 Uhr

Donnerstag, 17. Juni 2021

Oberperfuss – Rinn/Tulfes

Sportplatz Oberperfuss, 19 Uhr

Samstag, 19. Juni 2021

Matrei – Navis

Sportplatz Matrei, 17 Uhr

Oberperfuss – Umhausen

Sportplatz Oberperfuss, 17 Uhr

SPG Innsbruck West – Oberhofen

Sportplatz Hötting West, 17 Uhr

Schönwies/Mils – Tarrenz

Sportplatz Schönwies, 18 Uhr

Donnerstag, 24. Juni 2021

Oberperfuss – Haiming

Sportplatz Haiming, 19:15 Uhr

Freitag, 25. Juni 2021

Oberperfuss – Buch

Sportplatz Oberperfuss, 19 Uhr

Seefelder Plateau – Patsch/Ellbögen

Sportplatz Patsch, 19:30 Uhr

Samstag, 26. Juni 2021

Matrei – WSG Tirol

Sportplatz Matrei, 17 Uhr

Donnerstag, 1. Juli 2021

Oberperfuss – Seefelder Plateau

Sportplatz Oberperfuss, 19:30 Uhr

Samstag, 3. Juli 2021

Oberperfuss – Union Innsbruck

Sportplatz Oberperfuss, 16 Uhr

Vils – Tarrenz

Sportplatz Tarrenz, 17 Uhr

Samstag, 10. Juli 2021

Vils – Zams

Eurogast-Grissemann Arena Zams, 18:30 Uhr