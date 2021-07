Reutte gegen Oberperfuss ist der erste Kracher der Landesliga West

Details Freitag, 09. Juli 2021 01:23

In zwei Wochen geht es los – die Landesliga West startet in die Saison 2021/22. Man beginnt extrem früh – bereits vom 23. bis 25. Juli ist die erste Runde angesetzt, Die Hinrunde soll Mitte Oktober abgeschlossen sein. Damit hat man auch einen Zeitpuffer, sollte Corona wieder mit einer neuen Variante Probleme machen. Der Kreis der Favoriten ist groß, Längenfeld und Wipptal sind als Aufsteiger neu dabei.

Neu in der Liga

Der SV Längenfeld wurde in der Gebietsliga West in der Halbsaison 20/21 mit sieben Zählern Vorsprung Meister – ein ganz klares Ticket für die Landesliga West. Dahinter ging es um den zweiten Aufstiegsplatz eng zu. Wipptal hat es dann um einen Punkt vor Haiming und zwei vor Axams/Grinzens geschafft in die Landesliga einzuziehen. Nach oben in die Tirol Liga haben sich die SPG Prutz/Serfaus und der Innsbrucker AC verabschiedet. Prutz hat um Haaresbreite Platz eins und den direkten Aufstieg geschafft – die Tordifferenz war um zwei Tore besser als jene des Innsbrucker AC. Der Innsbrucker AC dreht eine 0:2 Hiemniederlage in der Relegation gegen Brixen im Rückspiel und siegt 5:2 – damit geht es ebenfalls in die Tirol Liga. Seefelder Plateau steigt als Tabellenletzter der Landesliga West in die Gebietsliga ab.

Die Favoriten

Der Papierform nach sollten Oberperfuss, Schönwies/Mils, Reutte, Stubai, Thaur und Absam ganz oben mitspielen können. Der SV Reutte hat noch zu einer Aufholjagd angesetzt, Corona-Lockdowns haben diese aber gestoppt. In der kommenden Saison ist aber Reutte für viele ein ganz heißer Tipp für ganz oben. Zwischen Thaur und Landeck gab es in der Hinrunde 2020 doch ein Loch von fünf Zählern, Matrei, Vils, Innsbruck West und Fritzens haben aber durchaus das Potential Überraschungen zu liefern. Auch die beiden Aufsteiger Längenfeld und Wipptal könnten sehr unangenehme Gegner sein, dazu kommt die Unbekannte Corona-Pause und wie sich diese auf die Stärke der Teams ausgewirkt hat.

Die erste Runde

Reutte gegen Oberperfuss ist sicherlich der Schlager von Runde eins und ein Spiel ist bereits fixiert. Innsbruck West gegen Längenfeld wird am 24. Juli um 17:30 Uhr angepfiffen. Aufsteiger Wipptal spielt zu Hause gegen Matrei und Längenfeld tritt bei Innsbruck West an. Schönwies/Mils hat Kolsass/Weer zu Gast und sicherlich ein weiterer Kracher ist Landeck gegen Absam. Thaur ist in Fritzens Favorit und Stubai empfängt Vils.