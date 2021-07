Neuer Vorstand und neue Liga für Kolsass/Weer!

Details Freitag, 23. Juli 2021 00:29

Am kommenden Wochenende startet wieder die Meisterschaft im Tiroler Unterhaus. Die KM1 des SV Raika Kolsass/Weer spielt in der Saison 21/22 nicht mehr in der Landesliga Ost, sondern in der Landesliga West. Das erste Spiel findet auswärts am Samstag, dem 24. Juli 2021 um 18 Uhr am Sportplatz Mils-Au gegen Schönwies/Mils statt – bereits ein erster Gradmesser, da Schönwies/Mils in der Landesliga West in der Vergangenheit immer oben in der Tabelle zu finden war.

Ziel: oberes Drittel der Tabelle

„Wir haben uns mit den Neuzugängen punktuell verstärken können und gehen nach einer intensiven Vorbereitung top-motiviert in den langersehnten Meisterschaftsauftakt. Auch die Landesliga West hat viel an Qualität zu bieten – die gesamte Mannschaft freut sich auf den Tapetenwechsel. Das vordere Drittel sollte mit unserer Qualität jedenfalls erreichbar sein“, freut sich SVKW-Coach Thomas Gufler auf den Start der Meisterschaft am Wochenende in Mils. Die Kampfmannschaft 2 ist zu Gast beim Aufsteiger aus Stans, Spielbeginn ist 17 Uhr.

Sommer-Transfers Kampfmannschaften von Kolsass/Weer

Zugänge KM1: Egger Manuel (Volders), Hochschwarzer Luca (Reichenau), Hartner Andreas (zurück von Buch), Hussl Lukas (zurück von Fritzens)

Abgänge KM1: Kröll Leonhard (Mayrhofen), Steinlechner Stefan (Fritzens), Posch Hannes (Buch)

Zugänge KM2: Egger Marco (Vomp), Damchevski Kristijan, Meixner Marco (zurück von Fritzens)

Abgänge KM2: Co-Trainer Weger Stefan (U15), Kirchmair Philipp (Fritzens), Wiener Daniel (Weerberg), Angerer Tobias (Weerberg), Benker Tobias

Neuwahlen Vorstand

Ende Mai fand unter Einhaltung der Coronaauflagen die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. Es gab dieses Mal einen größeren Umbruch im Vorstand. Folgender Vorstand wurde neu gewählt Hannes Gredler, Mathias Gartlacher, Gerhard Winderl, Georg Kraft, Stefan Daum, Hans-Jürgen Hartner, Thomas Klotz, Stefan Schmied, Thomas Gratz, Andreas Hartner, Florian Stocker, Alfred Muigg.

Obmann: Hans-Jürgen Hartner

Obmann Stv.: Thomas Klotz

Schriftführer: Georg Kraft

Schriftführer Stv.: Florian Stocker

Kassier: Andreas Hartner

Kassier Stv.: Thomas Gratz

Sportlicher Leiter: Stephan Steinlechner

Sportlicher Leiter Stv.: Stefan Schmied

Nachwuchsleiter: Stefan Daum

Nachwuchsleiter Stv.: Alfred Muigg

Beiräte: Gerhrad Winderl, Hannes Gredler, Mathias Gartlacher

„Mit großem Elan übernehme ich nach vielen Jahren im Vorstand des Vereins nun die Tätigkeiten als Obmann. Damit löse ich Daniel Kandler ab, dem ein großer Dank für sein langjähriges Engagement gilt. Ein großer Dank gilt auch unseren weiteren ausscheidenden Vorstandsmitgliedern“, so der neue Obmann Hans-Jürgen Hartner.