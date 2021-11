Torschützenwertung Landesliga West Herbst 2021

Details Sonntag, 21. November 2021 01:33

Platz eins wurde in der Landesliga West ganz klar vergeben – Matthias Mayerhofer von Stubai war das Schreckgespenst für alle Verteidigungsreihen der Landesliga West in der Hinrunde 21/22. Siebzehn Treffer in Summe und fast ein Tor pro Spielstunde sind der eindeutige Spitzenwert. Auch die Nummer zwei hat in bedien Kriterien – Anzahl geschossene Tore gesamt und Tore pro Einsatzzeit – einen Spitzenwert abgeliefert – Nicolas Jäkel von Oberperfuss. Platz drei teilen sich Ramo Buljubasic von Innsbruck West und Simon Zangerl von Landeck. Ramo hat ein Tor mehr erzielt als Simon, Simon war aber hauchdünn der etwas effektivere Spieler und das bedeutet in Summe Platz drei für beide Kicker.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Matthias Mayerhofer Stubai 17 1139 0,90 1 1 1 2 Nicolas Jäkel Oberperfuss 13 1079 0,72 2 2 2 3 Ramo Buljubasic Innsbruck West 11 1001 0,66 4 3 3,5 3 Simon Zangerl Landeck 12 1121 0,64 3 4 3,5 5 Christian Auer Absam 10 966 0,62 5 5 5 6 Simon Laimgruber Absam 8 771 0,62 7 5 6 7 Daniel Beer Landeck 8 855 0,56 7 7 7 7 Philipp Andrä Oberperfuss 9 1010 0,53 6 8 7 9 Mathias Wörle Vils 8 980 0,49 7 11 9 10 Thomas Schmid Landeck 7 819 0,51 10 9 9,5 11 Oleg Weber Reutte 7 840 0,50 10 10 10 12 Fabian Birschner Längenfeld 7 1016 0,41 10 14 12 13 Marco Klingenschmid Schönwies 7 1076 0,39 10 16 13 13 Matthias Ennemoser Längenfeld 7 1086 0,39 10 16 13 15 Lukas Schnegg Schönwies 6 752 0,48 15 12 13,5 16 Philipp Schafferer Wipptal 6 842 0,43 15 13 14 17 Daniel Fischnaller Schönwies 6 873 0,41 15 14 14,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Vorarlberg sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!