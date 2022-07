Kaderänderungen bei Innsbruck West, Zirl und Landeck

Details Dienstag, 05. Juli 2022 23:56

Der Spielplan 2022/23 in der Landesliga West steht und mit Kolsass/Weer ist ein Team in den Osten gewandert. Oberperfuss ist in die Tirol Liga aufgestiegen, für Vils und Fritzens ging es eine Etage tiefer. Neu in der Landesliga West Tirol Liga Absteiger Zirl, der aktuell eine weitere Kaderänderung meldet. Auch Zams spielt als Absteiger der Tirol Liga im Westen, neu sind auch die beiden Aufsteiger Umhausen und Haiming. Aktuell gibt es auch neue fixierte Kaderänderungen bei Innsbruck West und Landeck. Die erste Runde 2022/23 wird am letzten Juliwochenende gespielt. Absteiger Zirl startet auswärts gegen Innsbruck West, Zams hat mit Schönwies/Mils die erste Partie vor den heimischen Fans. Auch Aufsteiger Umhausen legt zuhause gegen Wipptal los, Haiming empfängt die starke Mannschaft von Absam. Landeck startet in Reutte, Thaur in Längenfeld und Matrei empfängt den FC Stubai.

Testspielplan Innsbruck West und Start in die Saison 2022/23

Innsbruck West empfängt zum Auftakt der Testspielserie den Innsbrucker AC und weiter geht es gegen die SPG Axams/Grinzens. Abgerundet wird die Testspielphase am 15.7.22 gegen den SV Götzens. Am 23.7.22 spiele Innsbruck West die erste Tirol Cup Partie – der Gegner ist noch nicht bekannt und somit steht dann a uch das erste Pflichtspiel auf dem Programm, bevor am 30.7.22 der Pfiff für den Sommertanz zur Saison 22/23 ertönt.

Kaderänderungen bei Innsbruck West: Daniel Kleißl wechselt von den Haller Löwen in den Westen der Landeshauptstadt und wird künftig seine Schuhe in der Innsbruck-West-Arena schnüren. Daniel, einundzwanzig Jahre jung, wird die SPG der kommenden Saison auf der Tormann-Position verstärken.

Weiterer Zugang beim FC Zirl

Ömer Köken wechselt vom FC Stubai nach Zirl. Ömer spielte bereits bei Veldidena, SVI und IAC. Nun verstärkt er Zirl in der Saiosn 22/23 in der Landesliga West.

Neuer Coach in Landeck

Nach dem Herzschlagfinisch und dem geschafften Klassenerhalt gibt es die ersten fixierten Kaderänderungen beim SV Landeck. Hawar Ilhan ist wieder „zu Hause“ und soll mit seiner Einstellung, Leidenschaft und Mentalität die ganze Mannschaft mitreißen! Florian Deutschmann ist ab sofort beim SV Landeck an Bord coacht die KM 1 - Trainingsstart war am 4. Juli 2022. Zoran Petrovic - zuletzt SC Imst - verstärkt ab sofort ebenfalls den SV Landeck in der Landesliga West.