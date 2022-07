Stubai stellt neuen Trainer vor – Aufsteiger Haiming verabschiedet sich von zwei prägenden Spielern

Details Freitag, 08. Juli 2022 01:14

Der FC Stubai hat in einer Aussendung den neuen Trainer vorgestellt – es ist ein junger Trainer mit viel Erfahrung – eine sehr gute Kombination. Stubai wird in der ersten Runde der Landesliga West am letzten Juliwochenende 2022 auswärts in Matrei antreten. Der SV Haiming hat in der Saison 21/22 wieder den Aufstieg in die Landesliga West geschafft und wird das erste Heimspiel gegen den starken SV Absam bestreiten. Vorab geht aber ein großes Dankeschön an zwei Spieler die maßgeblich mitgeholfen haben eine Etage höher spielen zu können, die aber nun mit diesem Highlight ihre Karriere beenden.

Milan Obradovic übernimmt den FC Stubai

Milan Obradovic ist neuer Trainer des FC Stubai. Nach zuletzt 4 1/2 erfolgreichen Jahren beim SV Thaur leitete der 34-jährige das erste Training der Kampfmannschaft von Stubai. Ebenso neu an Bord ist sein langjähriger Co-Trainer Alex Gostner. Milan schnürte bereits als Aktiver seine Schuhe in Fulpmes und stieg 2017 mit dem TSV in die Gebietsliga auf.

Milan Obradovic, Trainer FC Stubai: „Schon als Spieler war es mit dem Meistertitel eine coole Zeit in Fulpmes. Es ist schön, jetzt als Trainer wieder im Stubai zu sein - einige bekannte Gesichter sind immer noch dabei. Der FC Stubai ist für mich eine spannende Herausforderung, aus jungen, gut ausgebildeten Spielern eine Mannschaft zu formen, die Woche für Woche begeistert und gleichzeitig erfolgreich ist. Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft.“

Ramon Ram, Obmann FC Stubai: „Mit seinen 34 Jahren ist Milan ein junger Trainer, er ist aber auch schon lange dabei und hat einiges im Fußball gesehen. Wir waren schnell auf einer Wellenlänge und sind sehr happy, dass er unseren Weg mitgehen will. Milan ist ein guter Typ und wir sind überzeugt, dass wir mit seiner Zielstrebigkeit und Fachkompetenz den nächsten Schritt machen können!“

Haiming verabschiedet zwei herausragende Kicker

Der SV Haiming würdigt die beiden Spieler mit folgenden Worten:

Leider beendet Marco Rangger seine Karriere. Seinem Einsatz ist es mit zu verdanken, dass der SV Haiming nun wieder in der Landesliga steht! Unser Marco alias „Matcho“ war 331 Spielen für den SV Haiming präsent, das Netz wackelte 65 Mal in 26724 Einsatzminuten. Seine Leistung war stets hervorragend, nicht umsonst feierte Marco in der Saison 2007/08 bereits schon einmal den Aufstieg in die Landesliga mit dem SVH! Der SV Haiming bedankt sich bei dir für deinen Einsatz und deine Freundschaft! Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dich an der Seitenlinie wiederzusehen! Du wirst immer zur SV Haiming Familie gehören!

Lukas Nagl beendet leider auch seine Karriere. Seinem Einsatz ist es mit zu verdanken, dass der SV Haiming nun wieder in der Landesliga steht! Unser Lukas alias „Brazzo“ begann 2007 seine Karriere in der U15 des SV Haiming von da an war er nicht mehr zu stoppen! Er erzielte 52 Goals in 282 Spielen und gab in 24132 Einsatzminuten stets sein Bestes! Der SV Haiming bedankt sich bei dir für deinen Einsatz und deine Freundschaft! Wir wünschen dir alles Gute und hoffen, dich an der Seitenlinie wiederzusehen! Du wirst immer zur SV Haiming Familie gehören!

Die Nachwuchsarbeit trägt Früchte, drei U18 Spieler haben es geschafft in die Kampfmannschaft aufzurücken! Statement vom Trainer Marcel Schreter: „Mich haben die drei Jungs Aaron Ries, Leon Zboril und Nico Kapeller im letzten halben Jahr absolut überzeugt. Sie haben teilweise sogar schon die ersten Einsätze hinter sich und Leon Zboril hat schon sein erstes Tor gemacht. Beim Training geben die drei Jungs Vollgas und entwickeln sich sehr gut, deshalb habe ich beschlossen, dass die drei ab jetzt ein fixer Teil der Kampfmannschaft sind! Wenn sie weiterhin Gas geben, werden wir noch viel Freude mit den Burschen haben!“