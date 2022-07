Kaderänderungen beim SV Reutte und Innsbruck West

Details Donnerstag, 14. Juli 2022 15:16

In der Saison 2021/22 konnte der SV Schweiger Reutte einen wohl für alle sensationellen vierten Tabellenplatz in der Landesliga West erreichen. Die Mannschaft wurde punktuell verstärkt, wie der SV Reutte meldet. Auch bei der SPG Innsbruck West konnte man zwei weitere Zugänge fixieren. Reutte startet am 30. Juli 2022 um 18 Uhr gegen den SV Landeck in die neue Saison, die SPG Innsbruck West empfängt eine halbe Stunde vorher den Absteiger aus der Tirol Liga, den FC Zirl.

Vorbereitung auf die Herbstsaison beim SV Schweiger Reutte!

Nachdem mit der jüngsten Mannschaft in der Liga und mit vorwiegend einheimischen Spielern der hervorragende vierte Platz erreicht wurde, war das Ziel nach den Abgängen von drei Stammspieler einheimische Spieler zu verpflichten und damit den dünnen Kader zu stärken.

Mit Rückkehrer Dominic Pece nach dem kurzen Gastspiel bei der Union und den Verpflichtungen von Markus Schutti und Max Hohenegg von der Zugspitze sowie Heimkehrer Michael Grum von Lechaschau wurde der Weg mit einheimischen Spielern konsequent fortgesetzt.

Der Vorstand möchte sich bei der Zugspitze für die gute Zusammenarbeit bedanken. Das erfolgreiche Trainerteam mit Mag. Charly Vinciguerra und Engin Pece bleibt dem Verein erhalten.

Der sportliche Leiter Hubert Eberle blickt auf eine erfolgreiche Transferzeit zurück und freut sich auf die kommende Saison!

Weitere Kaderänderungen bei Innsbruck West

Namakan Coulibaly wechselt von der Union Innsbruck zur SPG Innsbruck West. Die 27-Jährige Lufthoheit soll die SPG in der kommenden Saison auf der Innenverteidigerposition verstärken.

Seine langjährigen Erfahrungen aus der Tirolerliga und seine unglaubliche Kopfballpräzens, wird einige gegnerische Angreifer zum Verzweifeln bringen!

Muhammed Canbolat wechselt vom FC Patscherkofel zur SPG Innsbruck West. Der 26-Jährige, rechtsfüßige Außenbahnspieler soll der SPG in der Saison 2022/23 durch seine enorme Schnelligkeit und Zweikampfstärke zu Kompaktheit verhelfen. Treue SPG-Fans kennen ihn noch aus der Saison 2015/16. Er ist somit ein weiterer Rückkehrer, den es wieder in die Innsbruck-West Arena zieht!