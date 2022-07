Verletzungssorgen für den SV Reutte vor dem Start der Meisterschaft

Details Freitag, 29. Juli 2022 00:33

Am letzten Juliwochenende geht es im Tiroler Unterhaus so richtig los – von der Tirol Liga bis zur 1. Klasse steht die erste Runde am Programm, die Regionalliga Tirol pfeift bereits die zweite Runde an. Der SV Schweiger Reutte steht in der Landesliga West vor einer schwierigen Aufgabe – ein ersatzgeschwächtes Heimteam trifft auf den SV Landeck.

Durchwachsene Vorbereitung beim SV Schweiger Reutte

Dr. Gerald Pinzger, Obamnn Stv. SV Reutte: „Die Vorbereitung auf die kommende Landesligasaison war gekennzeichnet durch zahlreiche, zum Teil schwere, Verletzungen einzelner Spieler. Am ärgsten traf es Mittelfeldmotor Christoph Bader, der wohl für die Herbstsaison ausfallen wird. Auch Ocughan Karaman, sowie der nach einem Kreuzbandriss zurückgekommene Can, werden in den ersten Spielen nicht zur Verfügung stehen. Trotzdem wird man versuchen, mit der jungen Mannschaft, die ersten Spiele erfolgreich zu bestehen. Das erste Spiel findet am Samstag, dem 30. Juli 2022, um 18 Uhr im Dreitannenstadion gegen den SV Landeck statt. Vorstand und Mannschaft freuen sich auf zahlreichen Besuch!“

Matrei gegen Stubai – der Auftakt 2022/23

Am 29. Juli 2022 um 19 Uhr ertönt der erste Anpfiff von 182 in der Saison 2022/23 in Matrei – um 19 Uhr ist der FC Stubai zu Gast. Die Absteiger aus der Tirol Liga spielen beide in der Landesliga West. Zirl trifft am 10. Juli um 17:30 Uhr auswärts auf Innsbruck West und Zams empfängt am 19. Juli um 20 Uhr Schönwies/Mils. Aufsteiger Haiming spielt am Sonntag, dem 31.7., um 17 Uhr zuhause gegen Absam. Umhausen gegen Wipptal und Längenfeld gegen Thaur sind die beiden weiteren Partien.