Absam präsentiert den neuen Trainer

Der neue Trainer des SV Absam hat in der Rückrunde der Landesliga West Zeit, ein neues, starkes Team aufzubauen. Neun Punkte beträgt der Puffer auf den Tabellenletzten Reutte und damit auch auf die Gefahr, eine Abstiegsrelegation gegen den Tabellenletzten aus dem Osten bestreiten zu müssen. Der neue Trainer ist ein „alter Bekannter“ und wechselt von der Regionalliga Tirol – den Haller Löwen – nach Absam.

Ans Herz gewachsen

Am dritten Adventsonntag 2022 wurde der Kampfmannschaft ihr neuer Trainer präsentiert. Es handelt sich für die meisten Spieler um keinen Unbekannten, schließlich war Ahmet „Achi“ Duran schon zwischen 2017 und 2021 für Absam aktiv. Zuletzt war er als Trainer in der Regionalliga Tirol beim SV Hall engagiert.

„Ich bin sehr froh, dass es mit der Rückholaktion von Achi geklappt hat. Er erfüllt sowohl fachlich als auch menschlich exakt jenes Profil, das wir für unser neues Konzept hier in Absam benötigen. Neben all dem kurzfristigen Erfolg, den wir alle haben möchten, denkt auch er langfristig und gesamtheitlich. Wir verfolgen gemeinsam einen klaren Plan“, so Obmann Helmut Zangerl.

Erstes Statement vom neuen Trainer Ahmet Duran: „Für mich ist es eine besonders reizvolle Aufgabe, von Beginn an mitwirken und gestalten, also etwas Neues aufbauen zu können. Es ist ja kein Geheimnis, dass mir der Club nach vier Jahren Trainerarbeit hier in Absam ans Herz gewachsen ist und deshalb freut mich die Rückkehr umso mehr.“ Trainingsstart für die Mannschaft ist der 16. Jänner 2023.

