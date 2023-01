SV Haiming gewinnt Test gegen Telfs II klar!

Details Sonntag, 22. Januar 2023 21:03

Bei Eiseskälte absolvierten die Kicker des SV Haiming und von Telfs II am vorletzten Jännerwochenende ihr erstes Testspiel. Haiming siegt am 21.1.2023 mit 7:2 und hat bereits am 28.1. das zweite Testspiel geplant. Am Kunstrasen Telfs Emat geht es ab 18 Uhr gegen die SPG Roppen/Karres aus der Bezirksliga West.

Bilanz des SV Haiming über die erste Testpartie

Das erste Testspiel und die 5. Trainingseinheit der Woche wurde am Kunstrasenplatz Emat erfolgreich absolviert. Auch wenn man zeitweise den Jungs die harte Woche anmerkte, machten sie trotz eisiger Kälte einen super Job. Die KM ll des SV Telfs ließ nicht locker und machte immer wieder Druck - Respekt an die Spieler von Trainer Ado Kovacevic und Günther Kalchgruber. Ein Dankeschön an unsere treuen Fans, die dabei waren, ihr seid der Wahnsinn! (Quelle SV Haiming facebook)

Der SV Haiming siegt mit 7:2 - Tore für Haiming: Fabio Herz, Lukas Rohracher (2), Christoph Mössmer, Nico Kapeller, Joshua Stigger

Testspielsaison nimmt am 28. Jänner Fahrt auf!

Den stärksten Gegner hat sich der FC Zirl ausgesucht. Um 20 Uhr trifft man in Telfs auf die SPG Silz/Mötz – die Sensationself aus der Regionalliga Tirol, die als Aufsteiger als Tabellenführer nach Verlustpunkten in die entscheidenden letzten vier Spiele des Grunddurchganges geht. Der FF Stubai empfängt im Fulpmes um 14 Uhr die SPG Prutz/Serfaus. Innsbruck West hat in der Wiesengasse Oberhofen Pfaffenhofen um 14 Uhr zum Gegner. Die SPG Roppen/Karres spielt in Telfs um 18 Uhr gegen Haiming. Stubai tritt dann bereits am 2.2.2023 um 19:30 Uhr in Fulpmes gegen den SV Innsbruck an.