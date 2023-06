Neun Abgänge bei Innsbruck West – ein Rückkehrer nach Haiming!

Details Freitag, 30. Juni 2023 00:13

Ende Juni 2023 ist man gerade dabei, die Auslosungen und die Erstellung des Spielplanes für die Saison 2023/24 vorzunehmen. In der Landesliga West kann die SPG Innsbruck West die Defensivreihe halten, muss sich aber von neun Spielern verabschieden. Der SV Haiming freut sich über einen Rückkehrer!

Innsbruck West hält Defensivreihe, aber auch lange eine lange Liste an Abgängen

„Leider muss unser SPG-Familie auch in dieser Transferperiode einige Abgänge hinnehmen. Wir verabschieden: Gerald Kirchebner, Petar Dzodan, Sandro Stippler, Matteo Peternell, Ramo Buljubasic, Niklas Kienreich, Aleksandar Rajic, Matthias Chimetto und Felix Pohl. Wir bedanken uns herzlichst für euren Einsatz in der Kampfmannschaft, wünschen euch für die Zukunft nur das Beste und hoffen euch bald wieder in der Innsbruck-West Arena begrüßen zu dürfen! Unsere „Back4“ Viererkette bleibt der SPG auch für die kommende Saison erhalten. Wir sind sehr froh, dass Schröck, Lintner, Namakan und Miladinovic unserer Familie treu bleiben!“ (Quelle: SP Innsbruck West facebook)

„Vale“ is back in Haiming!

Herzlich Willkommen zurück, Valerio Espa! Der neunzehnjährige Stürmer kommt vom SC Imst zu seinem Stammverein zurück.

Valerio erklärte uns im Gespräch mit ihm, dass der Wunsch, wieder daheim zu spielen, groß war. Vor allem will er seinem Heimatverein dabei helfen, dessen Ziele zu erreichen und selbst an seinen erfolgreichen Tagen in der gelb-grünen Dress anknüpfen. Der Wunsch für die neue Saison ist für Vale: „Natürlich, dass uns die Fans wie die vergangenen Jahre unterstützen und wir als Team den Verantwortlichen und den Fans etwas zurückgeben können!“ Am meisten freut er sich aber auf das volle Waldstadion mit bekannten Gesichtern auf der Tribüne, auf tolle Fußballfeste und auf das unglaubliche Gefühl, wenn man wieder mit der SVH Dress den Rasen betritt! Danke Vale für dein Gespräch. Der SV Haiming heißt dich hiermit wieder herzlich willkommen daheim und freut sich auf die kommende Saison mit dir!“ (Quelle: SV Haiming facebook)

