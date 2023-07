Neues Trainerteam für Schönwies/Mils – so startet die Landesliga West in die neue Saison

Details Montag, 10. Juli 2023 01:10

Der Spielplan der Landesliga West steht! Neu in der Liga sind der Tirol Liga Absteiger SV Innsbruck und die beiden Aufsteiger Rum und Götzens. FG Schönwies/Mils geht mit einem neuen Trainergespann in die Saison 2023/24. Los geht es am zweiten Augustwochenende, wobei Aufsteiger Rum in Reutte und Aufsteiger Götzens zu Hause gegen Innsbruck West spielen wird!

Schönwies/Mils präsentiert neues Trainerteam

Simon Lentsch, Trainer FG Schönwies/Mils: „Eine tolle Herausforderung bei einer Top Adresse im Amateur Fußball! Ein weiterer Grund war Pati Höllrigl und die guten Gespräche mit ihm. Ein professioneller Verein mit allem Pi-Pa-Po gewaschen und doch sehr familiär und bodenständig! Eine bissige und hungrige Mannschaft.. Guter Mix von Routiniers und Jungen Wilden! Sie sind mal gut bei Laune. Wir planen eine kurze, knackige Vorbereitung mit viel Power! Testspiele gegen Längenfeld und Mieming und vielleicht noch eines spontan. Dann geht es los im Tirol-Cup. Das Teambuilding darf auch nicht fehlen, damit wir gleich alle integrieren und viel Spaß beim Kicken haben!“

Co-Trainer Marcel Wechselberger: „Aufgrund des persönlichen Kontaktes zu Simon hat sich für mich aufgrund seines Wechsels, die Chance ergeben, einer neuen Herausforderung nachzugehen. Habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, in die Trainer-Schiene zu wechseln und habe so nun die Möglichkeit, dies in einem superstrukturierten Verein und coolem Umfeld zu machen. Der Verein ist extrem gut organisiert, die Zusammenarbeit der verschiedenen Gemeinden funktioniert einwandfrei. Von Beginn an fühlte man sich willkommen und gut aufgenommen. Man sieht, dass in der Mannschaft extrem viel Qualität steckt, die es nun gilt, auf dem Platz umzusetzen. Ich freue mich auf die neue Saison und viele spannende Spiele!“ (Quelle FG Schönwies/Mils facebook)

Die Landesliga West 2023/24

Abermals in der Landesliga West kicken der FC Stubai, Wipptal, Zirl, Schönwies/Mils, Innsbruck West, Haiming, Landeck, Matrei, Reutte, Thaur und Zams. Längenfeld und Umhausen sind in die Tirol Liga aufgestiegen, Absam ist in den Osten gewechselt. Neu in der Liga sind der Sportverein Innsbruck als Absteiger aus der Tirol Liga und die beiden Aufsteiger Rum und Götzens.

Los geht es am zweiten Augustwochenende, wobei Aufsteiger Rum in Reutte und Aufsteiger Götzens zu Hause gegen Innsbruck West spielen wird. Absteiger SV Innsbruck spielt in Zirl. Haiming kickt auswärts gegen Wipptal, Schönwies/Mils empfängt Thaur, Zams ist in Landeck zu Gast und Matrei empfängt Stubai.

