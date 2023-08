Matrei trifft in der ersten Hauptrunde des Tirol Cup auf Umhausen!

Details Mittwoch, 02. August 2023 00:28

Die Vorbereitung ist ziemlich abgehakt, auch in der Landesliga West startet am zweiten Augustwochenende die Meisterschaft 2023/24. Der SV Matrei trifft am 11. August um 19:30 Uhr zu Hause auf den FC Stubai. In der ersten Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Cup geht es am 5. August in einem Heimspiel gegen den SV Umhausen. Trainer Mario Hörtnagl mit den wichtigsten Informationen aus Matrei.

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Der Schwerpunkt liegt bei uns vor allem beim Spiel gegen den Ball, da wir in der letzten Saison bei weitem zu viele Tore erhalten haben!“

Testspiele und Tirol Cup?

Mario Hörtnagl: „Das erste Testspiel in Axams gegen die SPG Axams/Grinzens konnten wir mit 3:1 gewinnen! Bärenstarker Auftritt unserer Jungs in der Tirol Cup Vorrunde – ein 6:1 beim FC Sellraintal. Am 5. August 2023 um 18 Uhr geht es dann in der ersten Hauptrunde des Tirol Cup um 18 Uhr zu Hause gegen den SV Umhausen!“

Kaderänderungen?

Mario Hörtnagl: „Neu im Team ist Thomas Feyersinger. Er kommt aus Söll zu uns, da er seinen Lebensmittelpunkt nach Matrei verlegt hat. Ein sehr zweikampfstarker Spieler und mit Sicherheit eine Topverstärkung für unsere junge Mannschaft. Aus der eigenen U16 stoßen noch Elias Glatzl, Benjamin Glatzl und Raphael Annewanter zum Team. Die Jungs haben in den ersten Trainingseinheiten bereits allesamt einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Abgänge gibt es keine! Bedanken möchten wir uns als Mannschaft noch bei unserem letzten Trainer Farid Lener für die letzten 1,5 Jahre und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Mario Hörtnagl: „Ziel ist es natürlich, unsere Auswärtsschwäche abzulegen. Nur zwei Punkte in der Saison 2022/23 und uns defensiv zu stabilisieren! Tabellarisch streben wir einen einstelligen Tabellenplatz an und versuchen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben!“

Wichtige Informationen über den Verein?

Mario Hörtnagl: „Ich habe im Frühjahr das Amt als Sektionsleiter niedergelegt. In Zukunft wird der Verein von Gerhard Gschließer geführt. In der Woche vom 10. bis 14. Juni fand bei uns am Sportplatz das Real Madrid Nachwuchstrainingscamp statt. Dies fand naturgemäß sehr hohen Anklang bei unseren Nachwuchsspielern.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Mario Hörtnagl: „Favoriten sind für mich der FC Stubai, SV Haiming und SV Götzens.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Mario Hörtnagl: „Red Bull Salzburg!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Mario Hörtnagl: „Damit beschäftige ich mich nicht.“

