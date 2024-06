Schönwies/Mils Kicker wechselt in die Regionalliga Tirol!

Details Mittwoch, 26. Juni 2024 00:15

Platz sechs für die FG Schönwies/Mils in der Landesliga West Saison 2023/24. Ein Spieler wechselt in die Regionalliga Tirol zur SPG Silz/Mötz, also zwei Etagen höher. Es hätten auch drei Etagen sein können, aber Silz/Mötz ist ja bekanntlich freiwillig aus der Regionalliga West in die Regionalliga Tirol abgestiegen. Nun warten auf Tobias Rottensteiner Duelle mit Wacker Innsbruck!

Highlights 23/24 und Ziele von Tobias Rottensteiner

Nach einem Jahr in der Landesliga West wechselt Tobias Rottensteiner zur SPG Silz/Mötz, in die Regionalliga Tirol! Schönwies/Mils hat sich für die Leistungen in der vergangenen Saison bedankt und folgende Fragen als Rückblick und Ausblick gestellt.

Was waren deine Highlights in dieser Saison?

Tobias Rottensteiner: “Natürlich das erste Spiel gegen Thaur, welches wir 6:0 gewonnen haben. Das erste Spiel in der LLW und direkt ein so hoher Sieg. So in eine Saison zu starten, fand ich schon etwas besonderes. Ebenfalls das Spiel gegen Landeck in Mils war ein Highlight, die Atmosphäre, die Fans und natürlich die gute Stimmung bei einem Derby war einmalig. Natürlich auch vor über 1000 Zuschauern zu spielen.. Das war für mich was sehr Besonderes und wird mir lange in Erinnerung bleiben.”

Welche Ziele hast du?

Tobias Rottensteiner: “Mein Ziel ist es, so viel wie möglich Praxis in der Regionalliga zu sammeln und natürlich meine Leistung um einiges zu steigern. Ich möchte ebenfalls eine konstant gute Leistung abrufen können und routinierter im Spiel werden. Langfristig möchte ich mal schauen, wie weit es im Fußball reicht und natürlich so hoch spielen, wie es für mich möglich ist.“ (Quelle: Schönwies/Mils fb)

