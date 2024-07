Daten und Fakten zur Landesliga West 2023/24 und Auslosung 2024/25

Details Samstag, 06. Juli 2024 01:01

Der FC Stubai hat die Saison 2023/24 der Landesliga West klar dominiert, die Offensive mit 100 Treffern fast doppelt so viele Tore geschossen als die Nummer zwei Zirl und Landeck zusammen. Aber die etwas bessere Defensive hatte dennoch Haiming aufzubieten. Die Saison 2024/25 startet am zweiten Wochenende mit zwei starken Aufsteigern. Aufsteiger Vils spielt in Götzens und die SVG Reichenau II empfängt Zams. Der Schlager ist wohl das Duell zwischen Haiming und Reutte.

Statistikrückblick auf die Saison 2023/24

Bestes Team Hinrunde: FC Stubai

Bestes Team Rückrunde: FC Stubai

Beste Heimelf: FC Stubai

Bestes Auswärtsteam: FC Stubai

Höchste Anzahl an Siegen

FC Stubai 22 Siege

SV Götzens 16 Siege

SV Haiming 14 Siege

SV Reutte 13 Siege

FC Zirl 13 Siege

Höchste Anzahl Niederlagen

FC Wipptal 17 Niederlagen

SV Matrei 17 Niederlage

Beste Offensive

FC Stubai 100 Treffer

FC Zirl 60 Treffer

SV Landeck 60 Treffer

SV Götzens 59 Treffer

Torschützenliste:

Matthias Mayerhofer vom FC Stubai mit 32 Treffern

Manuel Weichselbraun vom SV Götzens mit 20 Treffern

Ömer Köken vom FC Zirl mit 19 Treffern

Adam Matalik vom SV Landeck mit 18 Treffern

Beste Defensive

SV Haiming 31 Gegentreffer

FC Stubai 33 Gegentreffer

SV Götzens 35 Gegentreffer

Landesliga West: Das Starterfeld 2024/25

Neu in der Landesliga sind die beiden Aufsteiger Vils und SVG Reichenau II. Wipttal ist abgestiegen, der FC Stubai als Dominator der Saison 23/24 ist in die Tirol Liga aufgestiegen. Abermals in der Landesliga West werden Zirl, Schönwies/Mils, Rum, Innsbruck West, Götzens, Haiming, Landeck, Matrei, Reutte, Thaur, Zams und der SV Innsbruck antreten. Los geht es am zweiten Augustwochenende 2024. Aufsteiger Vils startet in Götzens und SVG Reichenau tritt zu Hause gegen Zams an. Als Schlager kann man das Duell zwischen Haiming und Reutte bezeichnen, Rum empfängt Schönwies/Mils, Thaur spielt bei Innsbruck West. Matrei ist beim SVI zu Gast und Landeck empfängt Zirl.

