Coach von Matrei: „Wir wollen wesentlich weiter oben mitspielen als letzte Saison!“

Details Freitag, 26. Juli 2024 01:08

Der SV Matrei startet am 9. August 2024 um 19:15 Uhr beim SV Innsbruck ind die neue Saison der Landesliga West. Für Coach Mario Hörtnagl sind Haiming und Götzens die Titelfavoriten und die eigene Mannschaft soll wesentlich weiter oben in der Tabelle zu finden sein als in der Vorsaison.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Mario Hörtnagl, Trainer SV Matrei: „Wir haben am 1. Juli 2024 mit der Vorbereitung begonnen. Bis jetzt ziehen die Jungs super mit! Natürlich haben wir, wie alle anderen auch, immer wieder einige Urlauber, aber es verteilt sich ganz gut.“

Welche Testspiele wurden absolviert, was steht noch am Plan?

Mario Hörtnagl: „Bis jetzt haben wir zwei Testspiele absolviert. Ein 9:1 gegen Navis und ein 4:0 gegen Natters. Am Freitag, dem 26.7. um 19:30 Uhr spielen wir unser letztes Vorbereitungsspiel in und gegen Kolsass/Weer, bevor es nächste Woche bereits mit dem Tirol-Cup losgeht.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Mario Hörtnagl: „Verlassen haben uns Thomas Fili und Elias Glatzl, die beide ihre Karriere beendet haben. Neu im Team sind Patrick Knoflach (Schwaz), Elias Felder (Wipptal) und Luca Margreiter (KM2).“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Mario Hörtnagl: „Noch sind wir von Verletzungen verschont geblieben, wir hoffen natürlich, dass es so bleibt!“

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Mario Hörtnagl: „Ziel ist es natürlich wesentlich weiter vorne mitzuspielen als letzte Saison! Welche genaue Zielsetzung wir als Mannschaft haben, werden wir nächste Woche vor dem Pflichtspielstart definieren.“

Titelfavoriten?

Mario Hörtnagl: „In unserer Liga denke ich Haiming und Götzens. In Österreichs Bundesliga wird es RB Salzburg und in Deutschland nicht die Bayern!“

Persönliche Anliegen Richtung Fußball oder allgemein?

Mario Hörtnagl: „Ich wünsche allen eine gute und vor allem verletzungsfreie Saison!“

