SV Thaur mit großem KM1- und KM2-Kader der flexibel ist!

Details Freitag, 02. August 2024 01:34

Die KM1 des SV Thaur startet in der Saison 2024/25 in der Landesliga West, die KM2 in der 2. Klasse Mitte. In der Landesliga West geht es in der Meisterschaft zunächst am 10. August 2024 zur SPG Innsbruck West. Im Tirol-Cup wird die Testpartie gegen Seefeld am 3.8.24 um 18 Uhr quasi wiederholt. Alle weiteren wichtigen Infos zum aktuellen Stand kommen vom Trainer der KM1 Thomas Mayr.

Stand der Vorbereitung?

Thomas Mayr, Trainer SV Thaur: „Wir sind in der finalen Phase der Vorbereitung und mit dem Verlauf sehr zufrieden. Es wurden Testspiele gegen Seefeld 5:1 - Seefeld wurde dann leider auch im Tirol-Cup gezogen -

gegen die Union 6:6, gegen Volders 1:4 und am Dienstag noch gegen Absam absolviert. Von den Ergebnissen her sehr zufriedenstellend, aber vom Inhalt her echt richtig gut für einen Landesligaverein gegen höherklassige Mannschaften, zumal immer alle Kaderspieler, auch alle 16-jährigen zum Einsatz kamen!“

Ziele für die Saison 2024/25?

Thomas Mayr: „Die Zielsetzung für das heurige Spieljahr ist vollkommen klar. Wir wollen mit unserer extrem jungen Mannschaft ganz viel lernen und in jedem Spiel was mitnehmen, um für die Zukunft eine gute Basis zu schaffen. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre okay. Mit der zweiten Mannschaft wollen wir schnellstmöglich aufsteigen. Wir haben einen großen Kader 1er und 2er, der flexibel ist!“

Kaderänderungen im Sommer 2024?

Zugänge :

Lukas Schröder von Natters

Koray Korkmaz vom IAC

Douglas Ansah- Yalley vom IAC

Mam Omar vom Wacker

Veric Diafouka von der Akademie / ist Thaur Spieler

Abgang::

Roland Micheler - Karriereende

Titelfavoriten 2024/25?

Thomas Mayr: „In unserer Liga Haiming, Rum und Götzens. Österreichischer Meister sollte RB Salzburg werden.“

Persönliche Anliegen?

Thomas Mayr: „Noch mehr Berichte und Präsenz in den unteren Ligen, da das auch das Interesse der Zuschauer weckt und so mehr Leute zu den Spielen kommen!“

Anmerkung der Redaktion von ligaportal.at Tirol dazu: Natürlich nehmen wir diese Anregung gerne auf, wir versuchen wie bislang alles, um auch von den unteren Ligen möglichst umfangreich zu berichten. Grundsätzlich werden alle Informationen, die wir über die Spiele bekommen, publiziert. Wir melden uns telefonisch oder per E-Mail in jeder Runde bei den Vereinen. Außerdem gibt es ja jetzt die Möglichkeit, dass der Live-Ticker Reporter automatisiert einen Bericht über das Spiel erstellen kann. Wir würden uns natürlich wünschen, dass diese Möglichkeit möglichst oft wahrgenommen wird. Alle Anregungen gerne an E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.