Kader des SV Haiming klein, aber hochkarätig!

Details Dienstag, 06. August 2024 00:35

Am kommenden Wochenende startet auch die Landesliga West in die Saison 2024/25. Der Blick des SV Haiming ist nach oben gerichtet, man möchte in die Tirol Liga nicht zuletzt um auch den einheimischen Spielern eine Option zu bieten, sehr weit oben spielen zu können. Für den sportlichen Leiter Andreas Hell, dem Trainerteam und den Kickern beginnt am Freitag, dem 9.8.24, um 19:30 Uhr die Mission Meisterschaft 2024/25 mit dem Heimspiel gegen den SV Reutte.

Ziel Tirol Liga!

Andreas Hell, sportlicher Leiter SV Haiming: „Dank der Verstärkungen: Perstaller Julius, Patterer Flo, Mitermaier Bernhard und mit den vier jungen Spielern von der KM2 Nico Kapeller, Gerry Valenta, Föger Daniel und Maximilian Hinterholzer kommen noch junge Haiminger Buabn in den KM1 Kader, der zwar klein ist, aber hochkarätig!

Und so ist unser Ziel der Aufstieg in die Tirol Liga, um in den nächsten zwei Jahren wieder mehr Einheimische im Haiminger Dress zu sehen! Denn mit einem Aufstieg hoffen wir unsere Spieler zu halten, die Haiminger, die auswärts spielen, nach Haiming zurückzuholen und mit den eigenen jungen Kickern, die schon in der KM1 sind und dem ein oder anderen Talenten in der KM2 in Zukunft gut gerüstet zu sein!

Herzlich willkommen auch unsem neuen Tormanntrainer Häfele Christoph und Uti, der nach längerer Fußballpause nach Haiming gekommen ist! Bedanken möchte ich mich bei denen, die den Verein verlassen haben und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft!“

