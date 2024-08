SV Reutte: Ziel für 2024/25 ist ein gefestigter Mittelfeldplatz mit Blick nach oben!

Details Mittwoch, 07. August 2024 01:23

Bereits am Freitag, dem 9. August 2024, startet die Landesliga West 2024/25 mit einem echten Schlagerspiel. Der SV Haiming trifft ab 19:30 Uhr auf den SV Reutte. Der Blick in Reutte geht nach oben und es gibt einige erfreuliche Nachrichten, die unseren Lesern von Andreas Rumpf im ligaportal.at Interview vorgestellt werden.

Neuer Vorstand in Reutte und eigene Juniors-Elf!

Andreas Rumpf, Obmann-Stv. SV Schweiger Reutte: „Der SV Schweiger Reutte startet mit einem neuen Vorstand in die neue Spielzeit. Nach der erfolgreichen Saison des SV Schweiger Reutte mit dem vierten Tabellenplatz in der Landesliga West konnte die erfolgreiche Kampfmannschaft noch weiter verstärkt werden. Der sportlichen Leitung mit Pascal Major und Engin Pece gelang es noch einige junge vielversprechende Talente in die Mannschaft zu holen. Ajdin Tanjic kam vom FC Kempten zurück ins Drei-Tannenstadion und Damjan Ivanovic wechselte aus Füssen zum SVR. Pascal Mair kam aus Weissenbach, Juan Manuel Jimenez Navarrete vom FC Ehenbichl und Pascal Besliu vom SBF Pflach. Der SV Schweiger Reutte erhofft sich durch die Neuzugänge noch mehr Schwung in der Landesliga West und ist sich sicher, dass die Trainer Andreas Schütz und Dirk Handtrack die Neuzugänge in die ohnehin sehr spielstarke und eingespielte Kampfmannschaft integrieren können. Namhafte Abgänge sind erfreulicherweise nur Daniel Saric und Stefan Sucur, die beide nach Deutschland in die Bayern-Liga zum FC Sonthofen wechselten. Nach einer kurzen Auszeit sind erfreulicherweise auch Fabian Plangger und Olcay Kocak wieder einsatzbereit und der SV Schweiger Reutte darf zuversichtlich in die neue Herbstsaison blicken.

Außerdem hofft der SV Schweiger Reutte nach der Neugründung der eigenen Juniors, der neuen 1B Mannschaft, auch in naher Zukunft wieder frische junge Talente an die Kampfmannschaft heranzuführen und in der Landesliga West zu integrieren. Andreas Schütz übernimmt wieder das Trainer-Amt beim SV Schweiger Reutte. Zur Seite steht ihm in bewährter Weise sein Co-Trainer Dirk Handtrack.

Andreas Schütz hat sich erfreulicherweise verpflichtet, die offene Lücke im Trainerteam des SV Schweiger Reutte zu schließen und die Reuttener Kicker in der kommenden Herbstsaison wieder gemeinsam mit Dirk Handtrack als Headcoach zu betreuen.

Die beiden Reuttener Erfolgstrainer sind schon sehr aktiv in der Vorbereitung auf die kommende Saison. Dabei konnten schon tolle Ergebnisse in der Vorbereitung eingefahren werden, so konnte etwa das Turnier beim Gurgltalcup mit dem SC Imst 1B, dem FC Nassereith und dem FC Tarrenz vom SV Schweiger Reutte gewonnen werden.

Der SV Schweiger Reutte blickt mit dem neuen Trainer-Duo jedenfalls erwartungsvoll in die neue Saison und freut sich auf spannende Duelle in der Landesliga West, bei denen das bevorstehende Derby gegen den FC Schretter Vils sicher einer der Höhepunkte sein wird.

Ziel für die neue Saison ist ein gefestigter Mittelfeldplatz mit Blick nach oben. Der SV Schweiger Reutte würde sich freuen, eine ähnliche starke Saison wie letztes Jahr zu spielen und möglichst wenig mit dem Abstieg aus der Landesliga West zu tun zu haben. Titelfavoriten sind aus unserer Sicht der SV Götzens und der SV Haiming, die sich nicht nur mit Paterrer und Perstaller namhaft verstärkt haben.

