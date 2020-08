Reutte ist dem Dreier gegen Schönwies/Mils näher – am Ende 1:1

Details Sonntag, 30. August 2020 22:59

Die beiden Torhüter waren die besten Spieler – so könnte man die Partie SV Reutte gegen Schönwies/Mils in der 4. Runde der Landesliga West auch zusammenfassen. Reutte war aber dem Dreier näher, die Gäste holen am Ende aber doch einen Punkt. Das 1:1 nimmt aber beiden den direkten Kontakt zur Tabellenspitze, wobei die Tabelle nicht sonderlich aussagekräftig ist. Drei Partien mussten verschoben werden, der IAC hat aber trotzdem die Tabellenführung behalten, das Spiel gegen Fritzens gibt es aber erst am 15. September. Absam gewinnt 2:0 gegen Oberperfuss, Matrei und Prutz/Serfaus feiern ausgiebige Erfolge. Matrei gewinnt 7:0 gegen Seefeld und Prutz 5:0 gegen Vils.

Reutte hat mehr vom Spiel und auch mehr Tormöglichkeiten

Von Beginn an drückte Reutte auf den Gegner und hatte deutlich mehr Spielanteile. Nach elf Minuten die erste Großchance für Miro Vukoja - Reutte blieb dominant. In der 29. Minute ein Lattentreffer durch Dominic Pece für meine Mannschaft. In der 32. Minute gelingt dann der Treffer zum 1:0 durch Semir Slomic. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff übernimmt Reutte sofort wieder das Kommando. Weitere Chancen bleiben allerdings ungenützt. Nach 77 Minuten leichtfertiger Ballverlust von Reutte und der Gegner schließt einen perfekten Konter zum 1:1 ab – der Torschütze für die Gäste ist Daniel Fischnaller. Trotz weiterer Chancen für Reutte bleibt es bei diesem Ergebnis. „Die Chancen waren da - wir haben sie nicht nützen können“, so fasst Reutte Trainer Uda Subchi die Partie zusammen.“

Bester Spieler SV Reutte: Emre Sahin (Tor)

Bester Spieler Schönwies/Mils: Elias Thöni (Tor)

