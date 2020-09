Arbeitssieg des Innsbrucker AC gegen Matrei!

Details Dienstag, 08. September 2020 01:34

Die Kicker des Innsbrucker AC hatten in der fünften Runde der Landesliga West gegen den SV Matrei keinen Sahnetag erwischt, aber in Summe bleibt doch ein ziemlich ungefährdeter 3:1 Erfolg am Konto. Auch solche Spiele muss man gewinnen, wenn man am Ende ganz oben stehen will. Aktuell steht der IAC ganz oben – zwölf Punkte aus vier Spielen!

Auch diese Punkte muss man machen!

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Das erwartet schwere Spiel und die drei Punkte fallen in die Kategorie Arbeitssieg. Wir haben sehr schwer Zugriff zum Spiel gefunden, haben aber in der ersten Hälfte die Partie recht klar unter Kontrolle gehabt. Geholfen haben uns sicher auch die beiden Treffer. Ein Strafstoß von Nuyan Karsak in der 22. Minute und zehn Minuten später das 2:0 durch David Haller. In der zweiten Hälfte ist es nicht mehr gut gelaufen – der Gegner war wesentlich aggressiver und konnte auch in der 57. Minute durch Lukas Taxer auf 1:2 verkürzen. Wir hatten wirklich keinen besonders guten Tag, die Partie ist aber auch nicht wirklich eng geworden. Kurz vor Schluss das 3:1 durch Simon Goller. Solche Punkte muss man auch machen, am Ende doch ein ziemlich souveräner Sieg!“

Beste Spieler Innsbrucker AC: Daniele Sterba (Tor), Sven Masunic (z. MF), Simon Goller (re. MF)

Auch Stubai noch ohne Punkteverlust!

Erst drei Spiele konnte der FC Stubai bestreiten – neun Punkte stehen am Konto. Die Partie der fünften Runde gegen Prutz/Serfaus soll am 6. Oktober 2020 nachgetragen werden. Seefeld gegen Thaur wird am 10. September gespielt, für Vils gegen Absam gibt es noch keinen Termin. Corona bringt die Spielpläne durcheinander – aber damit musste ja leider gerechnet werden. Schönwies gewann gegen Landeck 4:1, Oberperfuss gegen Reutte 4:2 und Fritzens siegt bei Innsbruck West 1:0.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten