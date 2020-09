Coach von Fritzens nach 0:7 in Landeck: „Die Höhe schmerzt, ist aber verdient!“

Details Dienstag, 15. September 2020 02:00

Die sechste Runde der Landesliga West wurde geprägt durch drei Kantersiege und einem Trainerdebüt der besonderen Art. Aleks Matic startet als Sportchef in Reute durch und feiert mit seinem Team ein 3:1 gegen Vils. Bittere Niederlagen für Seefeld und Fritzens. Seefeld hat es besonders arg erwischt – 0:11 in Prutz, Fritzens verliert 0:7 in Landeck und auch das 0:4 von Absam gegen Stubai ist deutlich.

Vier Treffer von Simon Zangerl für Landeck

Hanspeter Miltscheff, Trainer SV Fritzens: „Eine Halbzeit hui—eine Halbzeit pfui. Wir waren von Anfang an immer unter Druck. Landeck hatte aber nie eine gefährliche Torchance. Immer wieder anklopfen mehr nicgt. Die Abstimmungsfehler wurden in der Kabinenpause besprochen. Das was dann herauskam war eine Vernichtung.Zwischen der 51. und 55. Minute drei Gegentreffer – zweimal Simon Zangerl, einmal Elias Köhle. Aber wie? Kein Einhalten der Deckungsaufgabe wie es besprochen wurde. Überhaupt das Mittelfeld war zweite Halbzeit nicht vorhanden. Und hier wurde das Spiel entschieden. Die Höhe schmerzt, ist aber verdient. Trotzdem glaube ich an die Mannschaft - nur solche Tage und Aussetzer dürfen nicht öfters passieren. Simon Zangerl (2), Daniel Beer, Lukas Carrer treffen noch für Landeck – 0:7 am Ende. Beim Training die Fehler besprechen und dann Konzentration auf den sicher sehr starken IAC. Jungs - jedes Spiel beginnt bei 0:0!“

Stubai führt nach Verlustpunkten

Durch die vielen coronabedingten Absagen ist es nicht einfach einen Überblick über den Stand der Liga zu bekommen. Stubai nach Verlustpunkten die Nummer eins, der IAC noch sehr gut im Rennen – trotz des 0:0 in Thaur. Schönwies/Mils hat schon fünf Punkte liegen gelassen, Prutz/Serfaus drei, Absam sechs. Das sind wohl die Mannschaften die ganz oben um den Titel fighten werden. Am Tabellenende schaut es für Seefeld besonders düster aus, aber es sind ja erst sechs Runden gespielt.

