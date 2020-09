Fritzens gibt Führung gegen Matrei im Finish aus der Hand

Details Dienstag, 22. September 2020 11:55

Richtungsweisende Partie in der Landesliga West zwischen dem SV Fritzens und dem SV Matrei. Mittelfeld oder Tabellenende – das war die große Frage und nur ein Dreier konnte beide Teams aus dem Tabellenkeller befreien. Der SV Matrei liegt bis kurz vor Schluss 1:2 zurück, kann aber dann das Spiel im Finish drehen und gewinnt 3:2. Für Matrei geht es auf Tabellenplatz sieben, Fritzens fällt auf Platz zwölf zurück. Die Tabelle aber aufgrund der vielen Verschiebungen nicht sonderlich aussagekräftig – am Tabellenende haben Innsbruck West und Landeck zwei Spiele weniger ausgetragen als die direkte Konkurrenz.

Wieder mit leeren Händen da gestanden!

Hanspeter Miltscheff, SV Fritzens: „Immer das gleiche Lied. In jeder Halbzeit zwanzig Minuten sehr gut und dann wieder unglaubliche Aussetzer. Wir konnten in der achten Minute durch Martin Regenfelder mit 1:0 in Führung gehen, in Minute 22 das 1:1 durch Mario Hörtnagl. Abermals Führung für mein Team in Minute 53 durch Marcel Göbbel und zwei Gegentore im Finisg durch Christian Hörtnagl per Strafstoß und Mario Hörtnagl in der Nachspielzeit.

Zweimal in Führung und am Ende wieder mit leeren Händen da gestanden. Wieder sehr viel investiert , aber die haarsträubenden Fehler brechen uns immer wieder das Genick. Trotzdem Ruhe bewahren, konzentrierter und noch besser beim Training arbeiten. An uns weiter glauben und dann stellt sich der Erfolg von selber ein!“

Leader Innsbrucker AC setzt sich mit Sieg im Schlager gegen Prutz ab!

Nach dem ersten Viertel der Meisterschaft ist der Innsbrucker AC wohl Titelfavorit Nummer eins. Im Spitzenspiel gegen Prutz/Serfaus gab es einen hart erkämpften 3:2 Erfolg und damit sechs Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Schönwies/Mils, die überraschend in Vils 2:4 verloren haben. Nach Verlustpunkten ist aber Stubai trotz des 0:4 gegen Reutte die Nummer zwei der Liga und das nur einen Punkt hinter dem IAC. Reutte dürfte Potential nach oben oben wenn man den klaren Erfolg gegen Stubai als Maßstab heranzieht.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten