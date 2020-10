Drei sehr wichtige Punkte für Thaur in Matrei – Reutte trotzt Leader IAC einen Punkt ab

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 21:05

Fünf Spiele der neunten Runde der Landesliga West konnten ausgetragen werden. Mit besonderer Spannung wurde das Auftreten des SV Reutte beim Innsbrucker AC erwartet und der SV Reutte hat erneut aufgezeigt. In einem Spiel auf hohem Niveau gab es am Ende ein 0:0, geschuldet auch den beiden sehr stark agierenden Goalies. Der IAC hat als Tabellenführer etwas an Boden verloren und hat nun sechs Punkte real und nach Verlustpunkten drei Punkte Vorsprung auf den SV Thaur. Thaur setzt sich in einer vom starken Wind beeinflussten Partie mit 4:2 beim SV Matrei durch. Schönwies/Mils bleibt mit einem klaren 5:0 in Seefeld weiter im Rennen und erobert Platz drei. Prutz/Serfaus ist nach Verlustpunkten die Nummer zwei der Liga, die Partie auswärts gegen Fritzens soll am 21. Oktober 2020 nachgetragen werden. Stubai gegen Oberperfuss ist für den 13. Oktober angesetzt.

Föhnsturm und Regen in Matrei

Eine von der ersten Minute an sehr intensive Partie sehen über 100 Zuschauer in Matrei bei ziemlich extremen Wetterbedingungen. Es ist eine Kombination zwischen Föhnsturm und Regen, der die Partie an der Grenze zur Irregularität tanzen lässt. Beide Mannschaften wollen gewinnen, Thaur kommt nicht gut in die Partie. Matrei findet gute Möglichkeiten vor, die Gäste aber wesentlich effektiver. Patrick Braun in der 22. Minute und Simon Eberl in Minute 31 sorgen für einen doch ziemlich klaren 2:0 Vorsprung zur Puase für Thaur.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff macht Marko Stokic scheinbar den Deckel drauf – 3:0. Aber vier Minuten später das erste und absolut verdiente Tor der Heimelf – Mario Hörtnagl zum 1:3. Thaur bleibt aber dran und macht in der 61. Minute mit dem 4:1 durch Daniel Jäger alles zierlich klar. Matrei gelingt zwar umgehend das 2:4 durch Christian Hörtngal, die Heimelf kann aber die Gäste nicht mehr wirklich in Verlegenheit bringen. Drei sehr wichtige Punkte mit 4:2 für Thaur, die damit weiter ganz oben ein Wörtchen mitsprechen können. Matrei hat den Kontakt zum Tabellenmittelfeld etwas verloren.

Beste Spieler SV Thaur: Marko Stokic (ST), Joachim Staudacher (Tor)

Milan Obradovic, Trainer SV Thaur: „Matrei war ein sehr guter Gegner, aber in Summe ist der Dreier aus einer Sicht absolut verdient. Vom Wind her war das Spiel meiner Meinung nach irregulär.“

Nullnummer auf Tirol Liga Niveau zwischen dem Innsbrucker AC und Reutte

Aleksandar Matic, Trainer SV Reutte: „Meine Mannschaft hat gegen den Tabellenführer einen Punkt gemacht – darauf bin ich sehr stolz. Ein totaler Kampf meiner Kicker, taktisch sind wir sehr gut gestanden. Eine tolle Bilanz, die mir als Trainer die Spieler zum Einstand geschenkt haben – deswegen bin ich über den ersten Punkteverlust nicht betrübt. Das Niveau der Partie war sicherlich auf jenem der Tirol Liga, es gab Chancen auf beiden Seiten, beide Torhüter waren sehr gut – deswegen auch keine Treffer.“

Beste Spieler SV Reutte: Emre Sahin (Tor, Dominic Pece, Burak Demirel (IV)